رئيس جامعة المنصورة يتفقد تطوير وتحديث مستشفى الطلبة الجامعي

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاحد تطوير مبنى مستشفى الطلبة الجامعي وذلك في اطار خطة جامعة المنصورة الشاملة لتطوير وتحديث مختلف المنشآت الخدمية و تحديث الخدمة الطبية المقدمة إلى طلاب الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة عمليات التطوير توسعة الاستقبال بالمستشفى ونقل مكاتب الجهاز الإداري لحسن سير العمل وخلق بيئة صحية للعاملين بالمستشفى وتيسيرا على الطلاب لتلقى الخدمات الطبية.



فيما رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور خالد المهدى مدير عام الادارة الطية بالجامعة ، الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ، الدكتور نيل بلاط المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

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