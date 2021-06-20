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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية الماليزي: اجتماع اليوم تاريخي بين مصر وماليزيا.. وسنبدأ حقبة جديدة على مستوى العلاقات الثنائية

المؤتمر الصحفي بين
المؤتمر الصحفي بين الوزير شكري ونظيره الماليزي

أعرب وزير الخارجية الماليزي هشام الديسن حسين، عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ولحكومة مصر على الاستقبال الدافئ الذي حظي به خلال زيارته الى القاهرة

وقال وزير الخارجية الماليزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاحد في القاهرة، إن الاجتماع اليوم تاريخي بين مصر وماليزيا على مستوى العلاقات وهذه الزيارة تمثل نجاحا لوضع العلاقات بين البلدين ووضعها في مسارها

وأضاف أن الحماس الذي حظيت به انا والوفد المرافق يعكس العلاقة الحقيقية بين الشعبين المصري والماليزي على مدى سنوات طويلة، وقد حان الوقت في ظل الجائحة العالمية لإحياء هذه العلاقات بين البلدين كما نعرف جميعا

وتابع أن رئيس الوزراء الماليزي كان له مكالمة فيديو مع الرئيس السيسي ما ادي الى هذه الزيارة لتمهيد الطريق من اجل اعادة اواصر التعاون بين البلدين واستكشاف الجديد وان نبني على ما هو موجود فعلا

واستطرد: أؤكد ان استخدام الاليات القائمة وفقا لما اتفقنا في اجتماع اللجنة المشتركة في ان يكون هناك اجتماع يجري في القاهرة واوكلنا الى المسئولين رفيعي المستوى ان يكون هناك مشاورات ثنائية للترتيب الاجتماعات الخاصة باللجنة المشتركة وكملاحظة جانبية ان يكون هناك ملتقيات للأعمال لنبدأ في التعامل سويا حيث ترأس رئيس الوزراء هذا الاجتماع من اجل ان يكون لدينا نتائج ملموسة للاعلان عنها

وتابع وزير الخارجية الماليزي قائلا: على المستوى الاقتصادي اعتقد ان المشروعات الكبيرة الموجودة الان في مصر، فإن ماليزيا تجد رغبة قوية للمشاركة في هذه المشروعات الكبرى حيث ان مصر وهي بواية افريقيا وكذا لتعاون مصر مع مجموعة الاسيان والتي يصل تعداد سكانها الى 600 مليون نسمة فهو وضع منفيد للجانبين

وأضاف: كذلك ناقشنا الاستجابة المشتركة لجائحة كورونا والعوائق التي تواجه السياحة والسفر والطلاب المسافرين والتأكد من وجود التطعيمات اللازمة

كما توجه بالشكر الى مصر والوزير شكري شخصيا لموافقته على تطعيم الطلبة الماليزين الوافدين الى مصر وهذه لفتة انسانية عظيمة وهذا يعني الكثير على مستوى العلاقات الثنائية الموجودة بين البلدين

واشار الى مناقشة الموضوعات الاقليمية، قائلا: لم نستطع تفويت القضية الفلسطينية ودور مصر الرائد فيها واود ان هنأ مصر على جهودها في السعي وتحقيق وقف اطلاق النار

وأكد بالقول: إننا بصدد بدء حقبة جديدة بين مصر وماليزيا واشعر بالثقة والراحة لهذا التفويض من قادتنا للاتجاه الى الامام

واختتم مكررا توجيه الشكر إلى الوزير شكري قائلا: بالنيابة عني وعن الوفد المرافق والشعب الماليزي اتوجه بالشكر لحفاوة الاستقبال والضيافة.
 

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