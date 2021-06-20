مديرية الصحة بالفيوم تنظم ندوة تثقيفية للعاملين بالزراعة والري والصيد عن أهمية لقاح كورونا

نظمت النقابة الفرعية للعاملين بالزراعة والرى والصيد بالفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة ندوة تثقيفية للتوعية بأهمية لقاح كورونا. ، تحت رعاية المهندس / عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعه والرى والصيد بجمهورية مصر العربية ، و بحضور المهندس علاء ميهوب رئيس النقابة والمهندس حمادة قرني عضو النقابة بالتعاون مع اداره الإعلام والتثقيف الصحي بمديرية الصحة.

وتحدث الحاضرون فى الندوةالتثقيفية عن التوعية بأهمية لقاح كورونا وحرب الشائعات عن اللقاح ، حيث استعرضت الدكتورة سارة عادل عشري و أماني أحمد الروبي مسئولي الإعلام والتثقيف لمديرية الصحة بالفيوم، أعراض كورونا والإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها وكذلك كيفيه الأهتمام بالصحة العامة والتغذية السليمة لرفع كفاءة الجهاز المناعي.

كما استعرضا اللقاحات المتاحة بمصر لمواجهة كورونا وأنها آمنة وضرورية لمحاربة الفيروس والقضاء عليه ، كما قاموا بالرد على أسئلة الحاضرين حول الفيروس والقضاء عليه والأهمية البالغة للقاح وطرق التسجيل للحصول على اللقاح.

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