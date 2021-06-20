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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جنايات مايو تقضي بالمؤبد على سائق قتل جده وأحرق جثته

محكمة
محكمة

قضت  محكمة جنايات  القاهرة بمعاقبة سائق  بالسجن المؤبد؛ لارتكابه جريمة قتل جده وإحراق جثته، وألقى بها على الطريق في القضية رقم 2860/ 155 لسنة 2020 جنايات مايو. 

صدر  الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأوضح  أمر الإحالة قيام المتهم محمود . ر، سائق، 24 سنة، محبوس بقتل جده المجني عليه كمال سيد عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ولوم ضحيته له على سوء أحواله فاستشاط غضبا لذلك وضمر في نفسه الشر صوبه متولدا في ذهنه نية إزهاق روحه ونفاذا لما انتواه من نية خبيثة دفع ضحيته بقوة وحال إسقاطه أرضا تمهيدا للإجهاز عليه ارتطمت رأسه باريكة فحدثت إصابته وسالت دماءه على جلبابه وتجسيدا لما وغر في صدر المتهم وراجعه عقله بالخلاص من جده البالغ من العمر عتيا طوعت له نفسه كتم أنفاس جده بالإمساك به من جلبابه حال نهوضه لمقاومته والضغط بكلتا يداه على عنق عجوز أهرمه الدهر مستخدما قواه الجسمانية في إحكام خنقه قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلى أن خارت قوى ضحيته مستسلما له حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط أرضا مسجى على ظهره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

السجن جنايات القاهرة جريمة قتل سائق المؤبد السجن المؤبد

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