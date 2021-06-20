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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز محاكمة تشكيل إجرامي تخصص نشاطه بتهريب المهاجرين

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد الجندي ، حجز محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولة إيطاليا واليونان بالنزهة لجلسة ١٥ أغسطس.

صدر القرار  برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف امر إحالة المتهمين بأنهم اسسوا جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول عماد علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما شرعوا في تهريب كلا من المهاجرين كريم محي و واحمد عبدالعال واخرين الي دولتي إيطاليا واليونان حال كونهم لم يبلغوا 18 عام وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية وهي جريمة غير وطنية إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين علي النحو المبين بالتحقيقات .

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية أنه وعلي أثر ورود معلومات تفيد قيام المتهمين بتأسيس جماعه إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين لدولتي إيطاليا واليونان بطريقة غير مشروعة انتقل الي ميناء القاهرة الجوي وتمكن من منع سفرهم واضاف بأن تحرياته السرية أكدت اتفاق المتهمين مع المتهم الأول عماد لاستقبال المهاجرين بدولة تركيا لتسهيل إجراءات تهريبهم،  كما أضاف أنه نفاذ لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبط المتهم الرابع وبمواجهته بما أسفرت عنه تحرياته وأقوال الشهود أقر باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الواقعة .

جنايات القاهرة تشكيل عصابى إيطاليا تهريب المهاجرين

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