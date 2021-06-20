أورنچ مصر توقع اتفاقية تعاون مع سوديك لتقديم منظومة متكاملة للحلول الذكية بمشاريعها

وقعت اورنچ مصر المشغل الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة، اتفاقية تعاون مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في السوق المحلي لتوفير باقة متنوعة من الخدمات التي تواكب التطور التكنولوجي الذي يحتاجه العملاء المقيمين في المجتمعات العمرانية المغلقة (الكمبوند) والتي من شأنها اتاحة خدمات القيمة المضافة بما يساهم في تطوير السوق العقاري، حيث تشمل الاتفاقية تقديم خدمات التشغيل الثلاثي TRIPLE PLAY والتي تشمل انترنت فائق السرعة، IPTV وخدمات الصوت الثابت الافتراضي «التليفون الثابت».

هذا بالإضافة إلى خدمات انترنت الاشياء IOT وخدمات المنازل الذكية Smart Homes وخدمات المدن الذكية Smart Cities والتي تعتمد علي بنية تحتية متطورة (من خلال كابلات الألياف الضوئية) قابلة للتوسع وقادرة علي مواكبة احتياجات مشروعات سوديك السكنية والتجارية، ووفقا لهذه الاتفاقية تبدأ اورنچ مصر في تقديم خدماتها التكنولوجية المتطورة لقاطني جميع مشروعات سوديك السكنية/ التجارية الحالية والمستقبلية.

وتأتى هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة اورنچ للتحول الرقمي في المجتمعات العمرانية المغلقة وتعزيز فرصها التسويقية والترويجية مع سوديك والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط من خلال تقديم خدمات المحمول والخدمات الرقمية وتطوير برامج المدن الذكية والمنازل الذكية.

وسوف تشمل خدمات Triple Play التي ستقدمها اورنچ داخل مشروعات شركة سوديك كافة الوحدات السكنية والتجارية، مما يتيح أقصى سرعة ممكنة للاتصال بالإنترنت، بجانب خدمات IPTV التي تتيح القنوات التلفزيونية فائقة الجودة وكذلك الخدمات الصوتية مثل التليفون الثابت من خلال شبكة اتصالات داخلية فائقة التطور، حيث ستوفر هذه الخدمة المتطورة من اورنچ باقات انترنت فائقة السرعة تصل إلى 200 ميجابايت، بالإضافة إلى خدمات المحتوى المرئي المتميز و القنوات المشفرة.

وتشمل أيضا تقديم حزمة من البرامج والخدمات، من خلال برامج المنازل الذكية لساكني مشروعات سوديك وبرامج المدن الذكية، وهو ما سيساهم في التحول إلى الإدارة الذكية فى مشروعات سوديك لضمان جودتها وتطويرها، وكذلك توفير أحدث الوسائل التكنولوجية فى الادارة فى إطار خطط الحكومة نحو التحول الرقمي، وإتباع آليات جديدة لخلق عوامل جذب هائلة للعملاء.

اضافة الي ذلك سوف تقدم شركة اورنچ حلول الاتصالات لجميع الشركات الموجودة داخل مشرعات سوديك من خلال تقديم خدمة الـ Leased Lines والتي توفر اتصالات عالية السرعة بما يساعد الشركات على تطوير أعمالها وتقديم نوعية مبتكرة من الخدمات اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء.

وعبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، عن سعادته بالتعاون مع شركة رائدة مثل سوديك في تزويد مشروعاتها العمرانية الراقية بخدمات اورنچ، قائلاً: “نعتز جدا بالشراكة مع شركة سوديك وذلك لكونها من اكبر المطورين العقاريين في مصر والشرق الاوسط وندرك تماما احتياجات السوق المتغيرة ونعمل دائما علي مواكبة التطور في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم احدث الحلول المختلفة والجيدة لجميع عملائنا”.

وأضاف شاكر: "نحرص دائما على تقديم خدماتنا إلى كبار المطورين العقاريين في مصر، باعتبارنا الشبكة الأولى في مصر التي تقدم خدمات التشغيل الثلاثي المتكامل في مصر منذ عام 2011 والتي تهتم بتطوير البنية الاساسية ومراكز البيانات الخاصة بالمجتمعات العمرانية المغلقة، وذلك ضمن جهود الشركة للتطبيق العملي لمنظومة التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات".

وتعليقاً على تلك الاتفاقية، قال المهندس ماجد شريف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سوديك: "حرصنا على توقيع هذه الاتفاقية مع شركة اورنچ مصر استناداً لتاريخها الطويل في قطاع الاتصالات، وتماشياً مع خطة الشركة لإحداث نقلة نوعية في حياة قاطني مشروعاتها والوصول لمستوى معيشي راقي. وتتميز سوديك بجودة تنفيذ مشروعاتها التي تواكب أعلى المعايير في التطوير والبناء حيث قامت سوديك بإنشاء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة في كل مشروعاتها قادرة على استيعاب وتقديم أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية لتلبية كافة تطلعات عملاء سوديك."