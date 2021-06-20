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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للاطمئنان على صحته.. عماد متعب يستعد للسفر إلى أوروبا في رحلة علاجية

صدى البلد

كشف عماد متعب نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق عن عزمه السفر إلي أوروبا في رحلة علاجية للاطمئنان علي حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها خلال الفترة السابقة.

 

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية : عندما تستقر الأوضاع سأسافر الي أوروبا للاطمئنان علي صحتي.

 

وفي وقت سابق تغيب عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق تغيب عن تحليل مباراة الأهلى والزمالك التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .


وكتب عماد متعب عبر حسابه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا : "خضعت لعملية جراحية منذ أيام تمنعنى من الالتقاء بكم عبر شاشتكم المفضلة ontime sports فى استوديو القمة.. بالتوفيق لكل نجوم الاستوديو اليوم.. ويارب قمة تليق بالناديين الكبيرين.. وكل عام والشعب المصري كله بخير".

عماد متعب يوجه نصيحة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي في إياب دوري الأبطال

العاشرة يا رجالة.. عماد متعب يوجه رسالة دعم للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

 

في سياق أخر وجه عماد متعب نجم الأهلى والمنتخب السابق، نصيحة لـ الفريق الأحمر قبل مباراة الإياب أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في القاهرة.

 

وأكد متعب في تصريحات لـ قناة “اون تايم سبورت”، أن لاعبي الأهلى عليهم أن يحافظوا على الهدوء والتركيز وضروري الخروج من المباراة بـ 11 لاعبا، مشددا علي أن كل الاحتمالات واردة في حال كان الفريق كامل ولكن طرد أي منهم سيتسبب في أزمة كبرى.

 

وأضاف متعب أن الأهلى قدم مباراة جيدة أمس وحقق المطلوب منه وهو الفوز، مشددا علي أن الفريق عليه أن يحافظ على ذلك الأداء في مباراة الإياب.

 

وتابع أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مدرب كبير وجيد ومن المؤكد أن لديه سيناريوهات عديدة للمباراة في حال إحراز الترجي هدف.

 

وعن الجماهير، أكد أن وجود الجماهير سيدعم الفريق بشكل كبير، مشددا على أن الجماهير لا يمكن أن تمثل ورقة ضغط على اللاعبين.

 

وأضاف أن الجماهير عليها أن تلتزم بالهدوء والانضباط من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل.

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