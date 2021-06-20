لدعم المواقع البترولية.. حركة ترقيات بوزارة البترول| أسماء ومناصب

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات محدودة بالقطاع، شملت نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ورؤساء قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة.

وشملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وسوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة الآتية أسماؤهم:

حركة الترقيات

- المهندس محمد محمود محمد بيضون، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

المهندي أحمد محمد محمود مصطفى، رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة عجيبة للبترول.

المهندس سامي علي عبدالحميد الشحات، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول اعتبارا من 10 يوليو 2021.





وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق بحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس - شيل اوت) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، كما تفقد الملا المحطة الجديدة (غازتك -شيل اوت)، والجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تأتي المحطتان الجديدتان لخدمة مرتادي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي علي جانبيه من مستخدمي الغاز الطبيعى بالسيارات، علاوة على كونهما نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل في إقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعى الأمر الذي يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الافتتاح أن مشروعات اقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى في توسع مستمر بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، مشيرا إلى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والبدء فى إقامتها خارج نطاق المدن يأتي تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والإقبال عليها وإسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة.



وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً فى إطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هناك نحو 340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً علاوة على نحو 450 محطة جار إنشائها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التعاقد على 10 محطات متنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضى لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة وكذلك فى المناطق التى لا تتوفر بها الخدمة حالياً.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المبادرات الحالية تمثل فرصة متميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول لاستخدام الغاز الطبيعى للسيارات وهو ما تقدمه المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات التى تشهد تعاونا بين وزارات البترول والمالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى فى سبيل تحقيق أكبر استفادة للمواطن لإحلال سيارته بسيارة جديدة تستخدم الغاز، علاوة على برامج التقسيط والتيسيرات التى تقدمها شركات الغاز الطبيعى للسيارات للراغبين فى تحويل سياراتهم من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المصرية، مشيراً إلى أن المشروع له تأثير إيجابى على الميزان التجارى للدولة، فضلاً عن مزاياه البيئية ، موضحاً أن التوسع فى تنفيذ شبكات طرق نموذجية أحدثت نقلة نوعية وساهمت بإيجابية فى ترشيد جانب من استهلاك الوقود ويدعم ذلك ما تعمل عليه الدولة من مشروعات عملاقة تدشن لاستخدام وسائل النقل الجماعية الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل لتتكامل كل هذه الجهود سوياً فى تحقيق ادارة رشيدة واستغلال أمثل لموارد الوقود.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التعاون الحالي مع شركة شيل اوت للاسراع بتنفيذ المحطات الجديدة للغاز الطبيعى للسيارات من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل بما يعد نموذجا ناجحا للتكامل في تقديم خدمة متميزة ومتكاملة للمواطن، وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون وتضافر الجهود مع محافظة الجيزة للإسراع بإنجاز مشروعات الغاز الطبيعى للسيارات والمنازل وتذليل كافة الإجراءات، مؤكدا أن برنامج الوزارة يستهدف إنشاء 92 محطة جديدة لغاز السيارات بالمحافظة لتلبية الطلب على الخدمة.