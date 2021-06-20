«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر» يعقد شراكة ثلاثية لإصدار بطاقة «خزنة ميزة» المدفوعة مقدما

أعلن مصرف "أبو ظبي الإسلامي-مصر"، اليوم، عن عقد شراكة ثلاثية مع الشركة الناشئة المصرية "خزنة" وشركة "المصرية للمدفوعات الإلكترونية"، الشركة الرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني المتكاملة، لإصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية تحت مسمى بطاقة "خزنة ميزة" ADIB Khazna Meeza.

ويستهدف المصرف من إصدار هذه البطاقة الجديدة التوسع في إتاحة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول لتشمل قطاع غير المتعاملين مع البنوك من المجتمع المصري، وذلك عبر الاستفادة من بطاقات"خزنة ميزة" المدفوعة مقدماً والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر بالفعل لعملائه.

وجديرٌ بالذكر أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي في عام ٢٠١٨، فإن حوالي ٦٧٪ من الشعب المصري لا يزال بعيداً عن التعاملات المصرفية، وأنه على الرغم من التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع فإن نسبة عدم المتعاملين مع البنوك لا تزال مرتفعة. لذلك فمن المتوقع أن تلبي بطاقة "خزنة ميزة" الجديدة احتياجات تلك الفئة على النحو الذي يوفر لهم الراحة والأمان والمرونة بالنسبة للمدفوعات غير النقدية، إلى جانب تعزيز استراتيجية البنك المركزي المصري طويلة المدى لتحسين الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية.

وفي هذا الصدد، صرح محمد علي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي-مصر: "نحن سعداء لتمكننا من توسعة محفظتنا للحلول المالية بمنتج يخاطب احتياجات المجتمع المصري من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي. فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، بذلنا جهوداً حثيثة لتحقيق رؤيتنا بتقديم حلول دفع مبتكرة تدعم الاستراتيجية طويلة المدى للبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي. وتمثل بطاقة "خزنة ميزة" الجديدة نتاج جهود مستمرة وتعاون وثيق بين مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر وشركة خزنة للحلول المالية، ونحن فخورون للغاية بالتعاون مع هذه الشركة الناشئة القوية. وقد تأصل التعاون بيننا على رؤيتنا المشتركة بتقديم خدمات فعالة للعملاء غير المعتادين على تلقي الخدمات المصرفية، وهو ما أصبح ممكناً بفضل دعم البنك المركزي المصري وقيادته للصناعة المصرفية ككل".

ومن المتوقع توافر بطاقة "خزنة ميزة" المدفوعة مقدماً الجديدة لعملاء خزنة عبر تطبيق خزنة الشامل في القريب العاجل. وتعد خزنة شركة مصرية ناشئة تأسست عام ٢٠١٩ لتلبية احتياجات أكثر من ٢٠ مليون مصري لا يتعاملون مع المصارف ولكنهم مستخدمون نشطون للهواتف الذكية.