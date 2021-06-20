الزمالك والاتحاد السكندري في أولى نهائيات دوري السوبر اليوم

ينطلق مساء اليوم أولى لقاءات الجولة الأخيرة من دوري السوبر لكرة السلة رجال بين قطبي كرة السلة المصرية.

ويواجه الاكثر تتويجا بلقب دوري السوبر الاتحاد السكندري في مواجهة ثاني اكثر فريق في التتويج الزمالك في اولي لقاءات الدور النهائي للدوري العام رجال الذي يقام بنظام "Best of 5"، بعد ان صعد زعيم الثغر الي النهائي بالفوز علي غريمه المعتاد الاهلي بثلاثية نظيفة في نصف النهائي وصعد الزمالك بالفوز علي الجزيرة بثلاثية نظيفة ايضا في نصف نهائي دوري السوبر.

ويخوض الفريقين اللقاء بحماس وعزيمة واصرار لحصد اللقب حيث يدخل سيد البلد اللقاء وهو بطل النسخة الماضية من دوري السوبر وبطولة كأس السوبر هذا الموسم وفي خزانته ١٥ لقب لدوري السوبر ليصبح أكثر فريق حصد للقب.

ويدخل الفارس الأبيض وهو بطل افريقيا وفي رصيده ١٣ لقب لدوري السوبر ليصبح في المركز الثاني للاكثر تتويجا باللقب بعد الاتحاد السكندري.



ويقام اللقاء الأول اليوم في في السابعة مساءا علي صالة الشباب و الرياضة ٦ أكتوبر ويذاع اللقاء علي قناة أون سبورت.

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حضور المران الأخير لسلة زعيم الثغر وتحفيزهم من أجل التتويج باللقب .