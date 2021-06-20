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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"وأرادت أن تدمرني ولكن".. رواية جديدة لهيثم مازن في معرض الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

تصدر دار شهر زاد للنشر والتوزيع رواية جديدة للكاتب والفنان هيثم مازن تحت عنوان "وأرادت ان تدمرني ولكن"، لتكون ضمن اصداراتها الجديدة المشاركة في الدورة الـ ٥٢ لمعرض الكتاب.

 

ويهدي هيثم مازن الرواية لكل فتاة رقيقة المشاعر  نقية القلب، وصادقة النوايا وتحلم بحياة يملؤها السلام ويغمرها الحب، إلا أن الدنيا طعنت حلمها، وحطمت رغبتها وقصدها، وامطرتها بسيل جارف من الصدمات الموجعة، فدمرت شخصيتها ولم يتبق منها سوي آثار حطام، واصبح كل ما يسكنها مجرد آلام وفقدت قدرتها علي الكلام.

 

يذكر أن هيثم مازن صدر له مؤخرا كتاب يجمع مجموعة من الخواطر والرباعيات تحت عنوان لحظة فارقة.

دار شهر زاد للنشر والتوزيع للكاتب والفنان هيثم مازن وأرادت ان تدمرني ولكن روايات جديدة اخبار ثقافية

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