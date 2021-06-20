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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الصومالي يعلن مقتل 24 عنصرا من حركة الشباب

صدى البلد

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، مقتل 24 عنصراً من حركة "الشباب" الإرهابية إثر هجوم للحركة على مركز عسكري بمدينة دينسور.

وكان الجيش الصومالي أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل 15 من مقاتلي حركة الشباب.

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وأفاد التلفزيون الوطني الصومالي أن الإرهابيين حاولوا الليلة الماضية مهاجمة قاعدة للجيش في بلدة دينسور بمنطقة باي.

وقال قادة الجيش الصومالي إن الإرهابيين حاولوا ثلاث مرات مهاجمة القاعدة لكن القوات صدتهم بشجاعة.

كما أعلن المسؤولون أنهم استولوا على قاعدة الشباب في قرية أورشي على بعد حوالي 50 كم شرق ذوسامريب، عاصمة ولاية جالمدوج.

ونفذت القوات الخاصة جورجور العملية في الساعات الأولى من يوم الأحد. "الإرهابيون تكبدوا خسائر فادحة في العملية". أفاد مسؤولون في الجيش الوطني الصومالي.

الجيش الصومالي حركة الشباب دينسور الصومال ولاية جالمدوج

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