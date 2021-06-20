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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد قمر يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

خالد قمر
خالد قمر

كشف خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن حقيقة تلقيه عروضا محلية في الفترة الأخيرة مع اقتراب نهاية عقده مع زعيم الثغر.

 

وأكد خالد قمر أنه لم يتلق أي عروضا في الفترة الأخيرة ، مشيرا إلي استمراره في صفوف الاتحاد السكندري.

 

وتابع خالد قمر:" عقدي ممتد حتى يناير المقبل وحتي الأن لم يتحدث أحد معي حول التجديد وأتمني أن أختم مسيرتي في الاتحاد".

 

واوصل خالد قمر:" الأمور تسير بشكل جيد والناس تتحملني حتى إذا لم يحالفني التوفيق ".

 

كان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قرر صرف مكافأة الفوز على المقاصة للاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مواجهة غزل المحلة من أجل تحقيق الفوز.

 

ويرغب محمد مصيلحي في تحفيز اللاعبين من أجل الزحف نحو المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري وضمان التواجد في المربع الذهبي .

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين لهدف فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسكندرية، فى إطار مباريالت الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

 

الفوز ارتقى بالاتحاد السكندري 4 مراكز دفعة واحدة وأصبح في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وتجمد رصيد مصر للمقاصة في المركز السابع بـ36 نقطة.

 

تقدم خالد قمر للاتحاد السكندري في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما لعب فوزي الحناوي كرة في منطقة الجزاء تجاه محمد الصباحي الذي أرسلها مباشرة لمهاجم فريقه الذي سددها رأسية في شباك المقاصة.

 

وأبدع خالد قمر في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد السكندرى بالدقيقة 23 من عمر المباراة بعدما تبادل لاعبو الفريقين الكرة ثم ذهبت لمهاجم أصحاب الأرض الذي لعب مقصية رائعة سكنت شباك المقاصة.

 

وحصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء احتسبها محمد الحنفي بعد العودة إلى مراجعة الفيديو بداعي وجود عرقلة من خالد الغندور في منطقة جزاء فريقه.

 

وقلص باسم مرسي مهاجم المقاصة الفارق في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعدما صوب ركلة الجزاء بقوة وبالرغم من تحرك محمد صبحي مع الكرة إلا أنها نجحت في العبور إلى الشباك.

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خالد قمر يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

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