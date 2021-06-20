طبيب: سلالة دلتا أسرع انتشارا من نظائرها لسلالات كورونا بنسبة 60%

قال الدكتور محمد الحاج على، الباحث فى أحد جامعات بريطانيا، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة “دلتا”اسرع فى الانتشار من نظائرها السابقة لـ سلالات كورونا بنسبة 60%.

وأوضح خلال مداخلة مع “اكسترا نيوز”، من خصائص السلالة دلتا لـ فيروس كورونا أن أعراضها تتشابه إلى حد كبير مع نزلة البرد العادية، معقبا:" الأعراض الرئيسية للسلالة دلتا هي الصداع، إلتهابات الحلق ، وسيلان الأنف".

وأكد محمد على الحاج، أن اللقاحات الموجودة حتى الآن تقى من الاصابة بالسلالة دلتا لـ فيروس كورونا بنسبة 90%.

وكان الدكتور هشام قدور استشارى الجراحة بلندن، قال إن أعداد كورونا في بريطانيا بدأت فى التزايد مرة أخرى، نظرا لبدء انتشار فيروس كورونا المتحور "دلتا".

وتابع قدور الحكومة البريطانية تباطأت فى اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث كان يجب عليها منع السفر من وإلى الهند.

وأكد استشارى الجراحة بلندن، أن الحالات المصابة حاليا بفيروس كورونا المتحور "دلتا" وصل إلى 75 ألف حالة، معقبا: "أول الحالات ظهرت فى أبريل الماضى".



ولفت هشام قدور، إلى أن بريطانيا لقحت حوالى 30 مليون مواطن حتى الآن.

تم اكتشاف نوع دلتا شديد العدوى في تفشي فيروس كورونا في سيدني، وأنه نفس المتغير الذي تم اكتشافه في أحدث فاشية في ملبورن ، ومع ذلك ، فإن مصادر العدوى مختلفة.



ما هو متغير دلتا؟

متغير دلتا هو نوع شديد العدوى لـ COVID-19.

تهتم السلطات الصحية به بشكل خاص لأنه يبدو أنه:

أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى

أكثر مقاومة للضوابط الصحية والوقاية مثل العزل

التسبب في أعراض أكثر تنوعًا وشدة بين المرضى

سهولة الانتشار بين الأطفال

يُعرف متغير دلتا أيضًا باسم B.1.617.2 وكان يُعرف سابقًا باسم البديل الهندي .

من أين أتى متغير دلتا؟

تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في أكتوبر من العام الماضي.

وهي حاليًا السلالة السائدة في المملكة المتحدة ، وفقًا لأرقام الصحة العامة في إنجلترا.

قدرت سلطات المملكة المتحدة أن متغير دلتا هو أكثر عدوى بنسبة 40 في المائة من متغير ألفا الذي أرسل بريطانيا إلى الإغلاق في بداية العام.