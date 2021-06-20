نرمين الفقى تتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ..شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورتين لها اثناء تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وعلقت نرمين الفقى على الصورتين قائلة: " #الحمدالله _الجرعه_2_من_اللقاح_، الممرضه_الحقيقه_كانت_حبوبه_،و_بشوشه_يارب_اشفي_،كل_مريض_واحفظنا#يا_رب#".

وشاركت الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن، الذي تم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المنقضي.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.

و عبرت الفنانة نرمين الفقى، عن سعادتها، بنجاح دورها فى مسلسلي، النمر وضل راجل.

وأضافت نرمين الفقي، خلال حوارها مع برنامج “لايت شو” المذاع عبر قناة “الحياة”: "تعبت جدا فى دوري بمسلسل ضل راجل، معقبة: "إيدي كانت بتترعش بجد عشان اقدر أجمع الأحاسيس والمشاعر".

وتابعت نرمين الفقي: "صوتي اتشرخ أكتر من مرة، عشان أقدر أقدم شخصية شمس ومكنتش قادرة أكمل.