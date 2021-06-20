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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين الفقى تتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ..شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورتين لها اثناء تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

 

وعلقت نرمين الفقى على الصورتين قائلة: " #الحمدالله _الجرعه_2_من_اللقاح_، الممرضه_الحقيقه_كانت_حبوبه_،و_بشوشه_يارب_اشفي_،كل_مريض_واحفظنا#يا_رب#".

 

وشاركت الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن، الذي تم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المنقضي.

 

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.

 

و عبرت الفنانة نرمين الفقى، عن سعادتها، بنجاح دورها فى مسلسلي، النمر وضل راجل.

 

وأضافت نرمين الفقي، خلال حوارها مع برنامج “لايت شو” المذاع عبر قناة “الحياة”: "تعبت جدا فى دوري بمسلسل ضل راجل، معقبة: "إيدي كانت بتترعش بجد عشان اقدر أجمع الأحاسيس والمشاعر".

 

وتابعت نرمين الفقي: "صوتي اتشرخ أكتر من مرة، عشان أقدر أقدم شخصية شمس ومكنتش قادرة أكمل.

لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا نرمين الفقي مسلسل النمر صور نيرمين الفقي

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