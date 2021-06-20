كارتيرون يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين وتدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون وذلك قبل بدء المران مساء اليوم الأحد، من أجل منحهم بعض التعليمات وكذلك الحديث عن المباراة المقبلة.

وطالب كارتيرون خلال الجلسة التي استمرت عدة دقائق اللاعبين بالفوز بمباراة مصر المقاصة المقبلة في كأس مصر للتقدم نحو الهدف المنشود وهو حصد اللقب واستعادته من جديد.

وشرح المدرب الفرنسي للاعبي الزمالك، خطة مران اليوم وغدا وبعض الجمل التكتيكية لتنفيذها في المران والتدرب عليها قبل مواجهة المقاصة.

وخاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا.

وحرص أوليفيرا على تنويع تدريبات الحراس الأربعة للفريق، وذلك على كيفية التعامل مع الكرات العالية والكرات الأرضية السريعة.

كما قام أوليفيرا بتدريب حراس الزمالك، على التصدي للكرات من مناطق قريبة من المرمى بأكثر من كرة سريعة لزيادة رد فعل الحراس.

وشهد المران تألق رباعي الزمالك.. حيث نالوا جميعا إشادة المدرب البرازيلي.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد.

