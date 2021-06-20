عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشوهات الأعضاء التناسلية

صعوبة تحديد جنس المولود.. استشاري يتحدث عن التشوهات الخلقية للأعضاء التناسلية للذكور

أطفال حديثي الولادة
أطفال حديثي الولادة

قال الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديثي الولادة بطب الأزهر، إن التشوهات الخلقية للأعضاء التناسلية للذكور موضوع شائك جدًا، خاصة وأن بعض التشوهات تؤدي إلى عدم القدرة على تحديد جنس المولود.

وتابع "الشامي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن فتحة العضو الذكري تكون في مقدمة العضو الذكري، وأحيانًا تكون هذه الفتحة مغلقة، وتتواجد فتحة أسفل العضو، وأحيانًا تتواجد بالقرب من فتحة الشرج، وأحيانًا تكون الخصية معلقة، وهذا قد يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد جنس المولود.

وأشار أستاذ جراحة الأطفال وحديثي الولادة بطب الأزهر، إلى أن هناك حالة كان لديها تشوه في الأعضاء التناسلية، ولم يستطع الأطباء تحديد جنس المولود لمدة عام ونصف، موضحًا أن الطبيب الجراح هو الوحيد القادرة على تحديد جنس المولود بكل سهولة. 

وأوضح أن هناك بعض الأطفال الذين يعانون من " الاختلاط الجنسي " ، يبقون وحتى سن العام ، وهي حالة حقيقة وحدث بالفعل،  لحين التأكد من نوعهم سواء كر أو انثي ، وبالتالي لابد من عرض الحالة على طبيب مختص .

وأضاف أنه في بعض الأحيان يصعب على الطبيب أن يحدد نوع المولود ، مما يسبب مشاكل اجتماعية ونفسية للطفل والعائلة، مشيرا إلى أنه أحيانا تتفاجأ الأم بتغير جنس المولود ، عند الولادة ، عن ما كان ظاهر لها في أشعة السونار .

جراحة الاطفال حديثي الولادة التشوهات الخلقية ست الستات الاعضاء التناسلية الاختلاط الجنسي جنس المولود

ترشيحاتنا

سلة الاتحاد تتفوق على الزمالك 83-56 في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

بعد الحكم على فتيات التيك توك.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر

هروب مسؤول صيني كبير إلى أمريكا بحوزته معلومات خطيرة.. ما القصة؟

لابورتا رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بخصوص دوري السوبر الأوروبي

وزير الرياضة يساند بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي

العشماوى: 1.6 تريليون جنيه مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: الإخوان انتقلوا إلى هذه الدولة بعد مغادرتهم تركيا وقطر.. فيديو

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

ضوابط صلاة عيد الأضحى .. الأوقاف تحدد 11 شرطا لفتح المساجد

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

ننشر تفاصيل امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

السيسي تبنى أفكارها..من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟.. فيديو جراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ