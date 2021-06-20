إستجابة لصدي البلد..إصلاح ماسورة مياه أعلى ترعة السعدية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التجاوب مع شكاوي المواطنين عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المسموعة و المقروءة و المرئية باعتبارها حلقة وصل بين المواطن و الجهات التنفيذية كلف محافظ الشرقية المهندس عبد الشافي عبد العزيز محمد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس بسرعة الاستجابة لاستغاثة أهالي قرية البكايشة بمركز ومدينة فاقوس والتي تم رصدها عبر موقع صدى البلد الإلكتروني والتي يستغيثون فيها من وجود ماسورة صرف صحي مكسورة أعلى ترعة السعدية مما تتسبب في إنتشار الأوبئة و الأمراض.

وعلي الفور وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس مركز فاقوس بتكليف حملة للإنتقال علي الفور للقرية للمعاينة على الطبيعة وتبين أن الماسورة المشار إليها ليست ماسورة صرف صحي حيث لا يوجد صرف صحي بالمنطقة ولكنها ماسورة راجع مياه من ابو شلبي للعزازي قطر ١٢ بوصة حديد خط ٦٠٠ وتتبع قطاع المياه بفاقوس و بالفحص تبين وجود تسريب مياه بسيط من عدايه حديد قطر (12) بوصة قديمه جداً وتم تدبير جميع الوصلات والقطع الخاصة بأعمال الإصلاح وتم التنسيق مع الحملة لتجهيز الحفارات و يتم البدء في تغييرها فعليا.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم وقدموا الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها في وقت قياسي.