"التضامن" تحتفل بتدشين مشروع بطاقات الرعاية الصحية لذوي الهمم.. واستخراج أكثر من 850 ألف بطاقة في المرحلة الأولى

نيفين القباج:

الدولة تدعم مجموعة متكاملة من الخدمات لتقديمها لذوي الهمم

نخطو خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي لذوي الإعاقة

خصومات تتراوح بين ١٥٪؜ وحتى ١٠٠٪؜ على العديد من الأدوية والخدمات الطبية

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تدشين مشروع بطاقات الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع روتاري مصر.

وزارة التضامن تدعم ذوي الهمم

ويهدف المشروع إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الفردية للأطباء من القطاع الخاص بأسعار رمزية أو مدعمة بالكامل لذوي الإعاقة للتخفيف عن ذويهم، حيث تمنح بطاقة روتاري للرعاية الصحية في المرحلة الأولى خصومات تتراوح بين ١٥٪؜ وحتى ١٠٠٪؜ للعديد من الأدوية والخدمات الطبية.

وأشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدور روتاري مصر الممتد على مدار ٩٢ عاما، ولا يزال مستمرا في عطائه وتنفيذ أهم مشروعاته التنموية لخدمة المجتمع ودعم السلام والتنمية تحقيقا لأهداف الروتارى الدولي.

وأضافت “القباج”، أن وزارة التضامن تخطو خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلي النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لتقديم كافة الخدمات لهم.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي ترتكز على الانتقال من الرعاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة، إضافة إلي التأهيل والتمكين والدمج وليس الفصل أو التمييز، وكذلك المنهج الوقائي وليس العلاجي فقط، ومن العجز وعدم القدرة إلي القدرة باختلاف.



وأوضحت أن الدولة تدعم مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم استخراج أكثر من ٨٥٠ ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة في المرحلة الأولى، وجار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية الشهر المقبل.

وتابعت أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية الشاملة بالإضافة الى إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه، وجه أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية التحية لوزارة التضامن على دعمها الدائم والمستمر لمؤسسات المجتمع المدني مثنياً على الدور الذي تقوم به الوزارة لخدمة ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.

وأكد أن أندية الروتاري تسعى دائما إلى التعاون مع الدولة بكافة قطاعاتها في المجالات التنموية وقد تجلى ذلك مؤخرا في افتتاح تطوير قرية باب الاحرار الذي تم بتكلفة تصل إلى ١٠ ملايين جنيه حيث تم رفع كفاءة المنازل وتطوير شبكات المياه وانشاء فصول محو أمية ومشروعات مستدامة للمرأة العاملة والاهتمام بذوي الإعاقة، إضافة إلى انشاء مدرسة ومستشفى تضم العديد من التخصصات.

ومن جانبها، أكدت ريم عبد المجيد، رئيس لجنة الإعاقة بروتاري مصر، أن عدد أندية الروتاري يصل إلى ١٢٤ ناديا تضم حوالي ٣٠٦٥ عضوا وتعمل في ٧ مجالات تنموية مختلفة من ضمنها رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن المشروع الذي نحتفل بتدشينه اليوم يهدف إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة المدعمة من القطاع الخاص وتحقيق الانصاف والتكافؤ الجغرافي في توصيل الخدمات من خلال التوسع في التعاقدات على مستوى الجمهورية إضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في اتاحة البيانات والتواصل مع المستفيدين.

الجدير بالذكر أن المشروع يتكون من مرحلتين بدأت بالتعاقد مع ١٥ جهة طبية لتقديم خصومات على خدمات الرعاية الصحية والتعاقد مع شركة ڤيزيتا لتكون الذراع التكنولوچي للمشروع، كما قامت لجنة الإعاقة بالمنظمة الروتارية ٢٤٥١ مصر بإصدار بطاقات لحوالي ١٥٣٦ مستفيدا، كما سيتم انشاء خط ساخن للرد على استفسارات ذوي الإعاقة المستفيدين من البطاقة.