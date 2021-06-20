سيناريست: الفن ليس له أمان والمستقبل غير مضمون

قال الكاتب والسيناريست الكوميدي لؤي السيد، إنه يحب الكتابة السينمائية منذ فترة الشباب، ومنذ صغري أحب الإخراج ثم حدثت ظروف بالنسبة لي ولم أستمر في مجال الفن والسينما، مشيرًا إلى أنه دخل كلية التجارة وتخرج منها، وحقق نجاحات في مجالي خارج مجال السينما، ولكن كان شغفي وحبي الأول السينما والكتابة والسيناريست.

وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه جرب أن يكتب فيلم وبعد كتابته للفيلم وجد رغبة شديدة من المنتجين للحصول على السيناريو مني، مشيرًا إلى أنه بدأ دخول مجال الكتابة السينمائية بشكل محترف إلى أن بدأت في كتابة عدد كبير من الأفلام مثل "أحمد نوتردام" و"ماما حامل".

وأوضح الكاتب والسيناريست أنه مستمر في العمل الخارجي خارج مجال الفن والسينما حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفن ليس له أمان والمستقبل غير مضمون وبالتالي مستمر في الحفاظ على عملي خارج مجال السينما والكتابة السينمائية.

وأشار إلى أنه كان يرغب في أن يتم عرض فيلمي "أحمد نوتردام" و"ماما حامل" كل منهما على حده وفي فترات متباعدة وليس في موسم واحد، مضيفا أن وجود الفيلمين في نفس الموسم ليس أمرا جيدا بالنسبة لي وكنت أريد أن يكون كل فيلم يأخذ مساحته ووقته في المشاهدة والنقد والإيرادات أيضا.

وأكمل: "اشتغلت مع الفنان رامز جلال أكثر من عمل فني، والناس واخدة فكرة عن رامز إنه كوميدي فقط ولكنه في الشغل فنان جاد بشكل كبير ويهتم بكل التفاصيل من أجل إنجاح العمل الفني، وأول فيلم اشتغلت فيه معه كان فيلم "غش الزوجية" مع الفنانة إيمي سمير غانم والفنان القدير الراحل حسن حسني".

وواصل الكاتب والسيناريست الكوميدي لؤي السيد، أن الفنان رامز جلال متعب جداً في شغله لأنه يحب شغله بشكل كبير، وأحب الجنون في التجارب الفنية المختلفة لأفلامي مع رامز جلال، واختيار أسماء أفلام رامز جلال تكون نتيجة نقاش بيني وبين رامز جلال والشركة المنتجة".