عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد كريمة: السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، إن العمل بالإفتاء تخصصي وهو نوع من أنواع الدعوة الإسلامية، مضيفا أن بالتالي يكون منوطا به الأزهر فقط، وليس من حق أي جهة أو وزارة أخرى الدخول فيه.


وأضاف كريمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن السلفية والإخوان وجهان عملة رديئة واحدة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب.


وأكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، أن بعض الشيوخ السلفيين يجب محاكمتهم بتهمة ازدراء الأديان، داعيا الأزهر الشريف اقتصار الفتوى على دارسي الفقة.


وتقدم النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، باقتراح برغبة ، لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية.

 

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان ، في الطلب الذي قدمه لرئيس مجلس النواب، لاحالته للجنة الشئون الدينية ، إن البلاد تعاني في الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الامور الدينية وهم غير اهل لها.

وأشار إلي أن من يصدرون تلك الفتاوي لم يدرسوا الفقه الإسلامي وأمور الدين وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان لخروج فتاوى تسبب الفتن.

 

وطالب رضوان في نهاية اقتراحه بحضور الجهة المختصة لمناقشة الاقتراح الذي تقدم به.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صدى البلد عزة مصطفي الفقه المقارن الدكتور أحمد كريمة برنامج صالة التحرير لإعلامية عزة مصطفى الإعلامية عزة مصطفى السيسي

موضوعات متعلقة

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

ترشيحاتنا

التعليم : مفيش امتحانات ثانوية عامة تجريبية لطلاب الدمج

فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان بعد تصريحات سميرة عبد العزيز

3 مليون جرعة يوميا..الشبينى يوضح أهمية بدء مصر تصنيع لقاح كورونا

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على نسبة الموظفين المتعاطين للمخدرات ومصيرهم وفقا للقانون؟

آخر ماتم انجازة في العاصمة الإدارية الجديدة .. صور

إسبانيا: نرحب بمقترحات الرباط في قضية الصحراء المغربية

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضوابط صلاة عيد الأضحى .. الأوقاف تحدد 11 شرطا لفتح المساجد

قرار عاجل من السعودية بشأن استيراد الخضروات والفواكه

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

شريف دسوقي يبدأ أولى خطوات العودة للتمثيل

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

ads

فيديو

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ