أحمد كريمة: السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، إن العمل بالإفتاء تخصصي وهو نوع من أنواع الدعوة الإسلامية، مضيفا أن بالتالي يكون منوطا به الأزهر فقط، وليس من حق أي جهة أو وزارة أخرى الدخول فيه.



وأضاف كريمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن السلفية والإخوان وجهان عملة رديئة واحدة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب.



وأكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، أن بعض الشيوخ السلفيين يجب محاكمتهم بتهمة ازدراء الأديان، داعيا الأزهر الشريف اقتصار الفتوى على دارسي الفقة.



وتقدم النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، باقتراح برغبة ، لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان ، في الطلب الذي قدمه لرئيس مجلس النواب، لاحالته للجنة الشئون الدينية ، إن البلاد تعاني في الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الامور الدينية وهم غير اهل لها.

وأشار إلي أن من يصدرون تلك الفتاوي لم يدرسوا الفقه الإسلامي وأمور الدين وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان لخروج فتاوى تسبب الفتن.

وطالب رضوان في نهاية اقتراحه بحضور الجهة المختصة لمناقشة الاقتراح الذي تقدم به.