الرقابة المالية تعتمد مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة خلال إبريل 2021

كشفت هيئة الرقابة المالية عن حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة لصناديق التأمين الخاصة خلال إبريل الماضي والتى سجلت نحو 1.056 مليار جنيه، مقابل 812 مليون جنيه استثمارات معتمدة خلال الشهر ذاته من عام 2020، بمعدل نمو 30%.



وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أنها اعتمدت استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 4.111 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 3.407 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.



وذكرت هيئة الرقابة المالية ، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 704 مليون جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 20.7%.



وقالت هيئة الرقابة المالية، إن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

