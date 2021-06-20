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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 9 أطفال وبالغ في حادث بولاية ألاباما الأمريكية

صدى البلد

لقي 9 أطفال وشخص بالغ في حادث سير، اليوم الأحد، في ولاية ألاباما الأمريكية خلال طقس عاصف في الولاية.

ثمانية من الأطفال الذين لقوا مصرعهم، تتراوح أعمارهم بين 4 و 17 سنة، كانوا في سيارة تابعة لمزرعة الفتيات في مقاطعة تالابوسا، وهو منزل للصغار الذين تم إهمالهم أو تعرضهم لسوء المعاملة.

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ولقي رجل يبلغ من العمر 29 عاما، وابنته البالغة من العمر 9 أشهر في السيارة الأخرى في الحادث.

وقال المحققون إنه من المحتمل أن يكون سبب الحادث هو انزلاق المركبات بالماء أثناء العواصف.

كان كودي فوكس، 29 عامًا، وأريانا فوكس في سيارة دفع رباعي صغيرة وكانا يسافران من مقاطعة ماريون بولاية تينيسي، عندما وقع الحادث، وفقًا لقائد مقاطعة بتلر واين جارلوك.

حادث ألاباما الولايات المتحدة ولاية تينيسي اخبار العالم

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