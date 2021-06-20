3 مليون جرعة يوميا..الشبينى يوضح أهمية بدء مصر تصنيع لقاح كورونا

قال الدكتور أيمن الشبينى، مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، أن بدء مصر تصنيع لقاح كورونا بـ مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا"، كأول دولة عربية وأفريقية يعتبر حدثا عالميا كبيرا ويضعها فى موقع ريادي فى هذا المجال.

وأضاف خلال مداخلة مع “اكسترا نيوز”، أن بدء الدولة تصنيع لقاح فيروس كورونا سيكون له أثر اقتصادي أيضا عن طريق توفير إمكانية توفير اللقاح إلى الدول المحيطة والصديقة.

وأوضح مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل أن مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا"، سيقوم بتصنيع 3 مليون جرعة يومية من لقاح كورونا.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بتجهيزات بلغت تكلفتها حوالي 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.

وأوضحت زايد أن مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر ستصبح أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

وأشار إلى أن الوزيرة تفقدت أقسام المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، والذي يضم خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.

وأشادت بجاهزية مجمع مصانع فاكسيرا، والذي تم إنشاؤه وفقًا لأعلى مستويات الجودة وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما يتميز بكونه صديق للبيئة.

وأكدت زايد أن شركة "فاكسيرا" هي ذراع الدولة القوي في تصنيع اللقاحات، والتي ستضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، كما أوضحت أنه من المقرر تصنيع جميع لقاحات شلل الأطفال بمختلف أنواعها، ولقاح بكتيريا المكورات الرئوية بالتعاون مع الشركات الأوروبية من خلال خطوط الإنتاج الجديدة لمصانع "فاكسيرا".

ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من تشغيل جميع الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية بمجمع مصانع شركة "فاكسيرا"، والانتهاء من تدريب جميع العاملين تمهيدًا لبدء تصنيع اللقاحات.

ونوهت زايد إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفدا من الخبراء في شهر سبتمبر الماضي، لتقييم خطوط الإنتاج بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وأشادوا بكافة التصميمات والإنشاءات، مضيفة أن المصنع سيعمل بالتوازي مع خطوط إنتاج الشركة بمنطقة العجوزة والتي بدأت فعليًا في تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.