الجيش الأمريكي يختبر حاملة طائرات بتفجير ضخم بالقرب منها

يو إس إس جيرالد آر فورد تكمل أول حدث متفجر لمحاكات صدامات السفن

اختبر الجيش الأمريكي حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" بتفجير ضخم يحاكي تعرضها لهجوم من العدو المفترض.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن بيان للبحرية الأمريكية قولها إن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" أكملت أول حدث متفجر مجدول لمحاكات صدامات السفن، وذلك قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في المحيط الأطلسي لاختبار صمودها أمام الضربات والاهتزازات في محاكاة لمعركة حقيقية.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن الحاملة "صممت باستخدام أساليب نمذجة حاسوبية متقدمة واختبار وتحليل للتأكد من أن السفينة متينة لتحمل ظروف المعركة، وتوفر تجارب الصدمات هذه البيانات المستخدمة في التحقق من صلابة الصدمات للسفينة".

وغرد الحساب الرسمي للحاملة: "القيادة والطاقم أظهروا استعداد البحرية للقتال، ما يثبت أن سفينتنا يمكن أن تتعرض للضرب وتواصل مهمتها".