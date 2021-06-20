وزارة الخزانة البريطانية تخطط لتجميد زيادة معاشات الدولة بسبب جائحة كورونا

أفادت الأنباء بأن وزير المالية البريطاني يخطط لـ تجميد زيادة معاشات الدولة بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19.

نقلت صحيفة “صنداي تايمز” عن مسؤولين في وزارة الخزانة لم تذكر أسماءهم قولهم، إن وزير الخزانة ريشي سوناك يفكر في تعليق ما يسمى بضمان "القفل الثلاثي'' لقيم المعاشات التقاعدية الحكومية لمدة عام - ما يجعله على خلاف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ويتناقض ذلك مع تعليقات سوناك اليوم الخميس، بأنه سيحتفظ بالقفل الثلاثي، حتى بعد أن أخرج خطة تعويض المدارس بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني للتعويض عن الوقت الضائع في الفصل الدراسي أثناء إغلاق كوفيد 19.

وأصر متحدث باسم الحكومة على أن جونسون يظل "ملتزمًا بالقفل الثلاثي"، وتم تقديم سياسة القفل الثلاثي في ​​عام 2010، وهي تضمن أن مدفوعات المعاشات التقاعدية الحكومية سترتفع كل عام بما يتماشى مع متوسط ​​الأرباح أو تضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أو بنسبة 2.5 في المائة، أيهما أعلى.

ويبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي حاليًا 2.1 في المائة، بارتفاع حاد من 1.6 في المائة في الاثني عشر شهرًا حتى أبريل من هذا العام.

لكن مصدر الخزانة أشار إلى أن الالتزام يمكن "التلاعب به" عن طريق إطالة فترة الصيغة، أو عن طريق أخذ تأثير الإجازة الوبائية لملايين العمال في الاعتبار عند حساب متوسط ​​الدخل.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء البريطاني والمستشار كانا على استعداد أيضًا لصدام حول خطط الميزانية الكبيرة الأخرى والوعود السياسية، حيث ذكرت صحيفة صنداي تايمز "القلق المتزايد من أن بوريس جونسون يواصل الإعلان عن خطط تكلف مليارات الجنيهات عندما لا توجد وسيلة لدفع ثمنها".

يريد جونسون وضع حد أقصى قدره 50 ألف جنيه إسترليني على المبلغ الذي يتعين على كبار السن دفعه مقابل الرعاية الاجتماعية في سنواتهم الأخيرة - وهي سياسة شائعة بين ملايين العائلات التي تخشى أن يتم القضاء على ميراثهم بسبب رسوم دور الرعاية الباهظة.

وكما يريد أن ينفق 200 مليون جنيه إسترليني على بديل لليخت الملكي البريطاني 'لتمثيل أفضل ما في بريطانيا والترويج لها' في رحلاتها حول العالم.

زعمت المصادر أن خطة اليخت كانت 'عرضًا كاملاً ومطلقًا' بعد أن رفض سوناك تمويله ، مما يعني أن التكلفة يجب أن تؤخذ من الميزانيات الحالية لوزارة الدفاع ومكتب مجلس الوزراء وإدارة التجارة الدولية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات البيئية المكلفة في قمة COP-26 في تشرين الثاني (نوفمبر) في اسكتلندا - بما في ذلك 'خطة مارشال' الخضراء لدول مجموعة السبع الثرية 'لمساعدة' الدول النامية على تحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، والتي تعدها وزارة المالية. لم يتم إخباره عنه.

وزعم المطلعون أن جونسون أزاح سلف سوناك ساجيد جافيد لأنه لم يكن راغبًا في تخصيص ميزانية للإنفاق الكبير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.