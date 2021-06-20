عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الخزانة البريطانية تخطط لتجميد زيادة معاشات الدولة بسبب جائحة كورونا

وزير المالية البريطاني
وزير المالية البريطاني

أفادت الأنباء بأن وزير المالية البريطاني يخطط لـ تجميد زيادة معاشات الدولة بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19.

 

نقلت صحيفة “صنداي تايمز” عن مسؤولين في وزارة الخزانة لم تذكر أسماءهم قولهم، إن وزير الخزانة ريشي سوناك يفكر في تعليق ما يسمى بضمان "القفل الثلاثي'' لقيم المعاشات التقاعدية الحكومية لمدة عام - ما يجعله على خلاف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

 

ويتناقض ذلك مع تعليقات سوناك اليوم الخميس، بأنه سيحتفظ بالقفل الثلاثي، حتى بعد أن أخرج خطة تعويض المدارس بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني للتعويض عن الوقت الضائع في الفصل الدراسي أثناء إغلاق  كوفيد 19.

 

وأصر متحدث باسم الحكومة على أن جونسون يظل "ملتزمًا بالقفل الثلاثي"، وتم تقديم سياسة القفل الثلاثي في ​​عام 2010، وهي تضمن أن مدفوعات المعاشات التقاعدية الحكومية سترتفع كل عام بما يتماشى مع متوسط ​​الأرباح أو تضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أو بنسبة 2.5 في المائة، أيهما أعلى. 

 

ويبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي حاليًا 2.1 في المائة، بارتفاع حاد من 1.6 في المائة في الاثني عشر شهرًا حتى أبريل من هذا العام.

 

لكن مصدر الخزانة أشار إلى أن الالتزام يمكن "التلاعب به" عن طريق إطالة فترة الصيغة، أو عن طريق أخذ تأثير الإجازة الوبائية لملايين العمال في الاعتبار عند حساب متوسط ​​الدخل.

 

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء البريطاني والمستشار كانا على استعداد أيضًا لصدام حول خطط الميزانية الكبيرة الأخرى والوعود السياسية، حيث ذكرت صحيفة صنداي تايمز "القلق المتزايد من أن بوريس جونسون يواصل الإعلان عن خطط تكلف مليارات الجنيهات عندما لا توجد وسيلة لدفع ثمنها".

 

يريد جونسون وضع حد أقصى قدره 50 ألف جنيه إسترليني على المبلغ الذي يتعين على كبار السن دفعه مقابل الرعاية الاجتماعية في سنواتهم الأخيرة - وهي سياسة شائعة بين ملايين العائلات التي تخشى أن يتم القضاء على ميراثهم بسبب رسوم دور الرعاية الباهظة.

 

وكما يريد أن ينفق 200 مليون جنيه إسترليني على بديل لليخت الملكي البريطاني 'لتمثيل أفضل ما في بريطانيا والترويج لها' في رحلاتها حول العالم.

 

زعمت المصادر أن خطة اليخت كانت 'عرضًا كاملاً ومطلقًا' بعد أن رفض سوناك تمويله ، مما يعني أن التكلفة يجب أن تؤخذ من الميزانيات الحالية لوزارة الدفاع ومكتب مجلس الوزراء وإدارة التجارة الدولية.

 

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات البيئية المكلفة في قمة COP-26 في تشرين الثاني (نوفمبر) في اسكتلندا - بما في ذلك 'خطة مارشال' الخضراء لدول مجموعة السبع الثرية 'لمساعدة' الدول النامية على تحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، والتي تعدها وزارة المالية. لم يتم إخباره عنه.

 

وزعم المطلعون أن جونسون أزاح سلف سوناك ساجيد جافيد لأنه لم يكن راغبًا في تخصيص ميزانية للإنفاق الكبير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مجلس الوزراء جائحة كورونا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني كوفيد 19 رئيس الوزراء المعاشات التقاعدية مجموعة السبع

موضوعات متعلقة

مبعوث الاتحاد الاوروبي للسلام الجديد يثمن دور مصر في دعم فلسطين

السفير الروسي في واشنطن يكشف النقاب عن أولى مهامه فور عودته إلى الولايات المتحدة

طبيب فرنسي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الأميرة ديانا

مصر وماليزيا.. شكري: يجمعنا توافق رؤى على مستوى القضية الفلسطينية.. وهشام الدين: نخوض حربا من أجل كلا الشعبين

وزير الخارجية الماليزي: اجتماع اليوم تاريخي بين مصر وماليزيا.. وسنبدأ حقبة جديدة على مستوى العلاقات الثنائية

مصر وماليزيا تتفقان على تفعيل آليات التعاون بمختلف المجالات والارتقاء بالعلاقات الثنائية

وزير الخارجية ونظيره الماليزي يعقدان جلسة مباحثات في قصر التحرير | صور

الصداقة الكندية المصرية: الملء الثاني للسد الإثيوبي يهدد استقرار المنطقة

ترشيحاتنا

خلال لقائها بالرئيس السيسي.. وزيرة خارجية ليبيا: نحتاج قيادة مصر لخلق توازن في المنطقة.. فيديو

التعليم : مفيش امتحانات ثانوية عامة تجريبية لطلاب الدمج

فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان بعد تصريحات سميرة عبد العزيز

3 مليون جرعة يوميا..الشبينى يوضح أهمية بدء مصر تصنيع لقاح كورونا

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على نسبة الموظفين المتعاطين للمخدرات ومصيرهم وفقا للقانون؟

آخر ماتم انجازة في العاصمة الإدارية الجديدة .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضوابط صلاة عيد الأضحى .. الأوقاف تحدد 11 شرطا لفتح المساجد

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

قرار عاجل من السعودية بشأن استيراد الخضروات والفواكه

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

شريف دسوقي يبدأ أولى خطوات العودة للتمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ