مواجهة بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا..فيديو

شهد شمال شرقي سوريا، اليوم الأحد، مواجهة بين القوات الروسية والأمريكية على خط "إم 4".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وحدات تابعة للشرطة العسكرية الروسية المنتشرة على خط "أم 4" منعت رتلاً من المدرعات الأمريكية كان متجها نحو الشمال السوري.

وأضافت أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية أوقفت رتل المدرعات الأمريكي وأرغمتها على العودة.

وتابعت أن الحادث وقع على أحد محاور الطريق السريع "أم 4"، قرب مدينة تل تمر في محافظة الحسكة السورية.

وتحرك رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا مؤلف من عدة عربات مصفحة (4 عربات) من طراز "MaxxPro" و"Oshkosh M-ATV"، وحاول الرتل عبور المنطقة والانتشار شمالا دون توجه إشعار مسبق للجانب الروسي.

وأوقفت دورية روسية الرتل الأمريكي وأرغمته على العودة، ويشاهد في الفيديو مجموعة من الجنود الروس يقفون في الطريق "أم 4" أمام قافة من المدرعات الأمريكية.

ويظهر في الفيديو المدرعات الأمريكية خلال التفافها وعودتها باتجاه معاكس بعد منعها من عبور الطريق الدولي الذي تشرف على تأمينه الشرطة العسكرية الروسية.