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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران .. إغلاق طارئ لمحطة الطاقة النووية في بوشهر

صدى البلد

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في نبأ عاجل، بأن السلطات الإيرانية أغلقت محطة الطاقة النووية في بوشهر، بشكل طارئ.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مسؤول في شركة الكهرباء الحكومية الإيرانية قوله: "إغلاق منشأة بوشهر النووية قد يستمر ما بين 3 إلى 4 أيام".

وأضاف المسؤول الإيراني: "من الممكن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي جراء إغلاق المنشأة".

والأسبوع الماضي، اندلع حريق هائل في مصنع للبتروكيماويات بمجمع "بتروبالايش" في كنغان بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وقال محافظ كنغان إنه قد تم احتواء حريق في مستودع العزل التابع لشركة "كنغان لتكرير البترول"، مشيرا إلى أن الحريق بدأ في مستودع نفايات العوازل التابع لشركة البترول في الساعة 13:30 وبسبب الرياح اتسع نطاق الحريق.

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وصرح المسؤول بأن سبب الحريق في مستودع العزل التابع لشركة كانغان لتكرير البترول قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه قريبا.

وكانت المنطقة شهدت حريقا مماثلا بداية الشهر الجاري عندما اشتعلت النيران وانتشرت بشكل واسع عند مدخل المدينة التي تضم محطة "بوشهر" النووية كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

ايران بوشهر الطاقة النووية السلطات الإيرانية إغلاق طارئ لمحطة الطاقة النووية

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