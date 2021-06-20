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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص.. هواوي تطلق جهاز تابلت MatePad T10 للأطفال

هواوي تطلق جهاز تابلت
هواوي تطلق جهاز تابلت MatePad T10 للأطفال

تتميز شركة هواوي الصينية بمنتجاتها التي توفر قدرات كبيرة للمستخدمين مع أسعار جيدة للغاية خاصة في أجهزة التابلت، ومنذ أيام قليلة أعلنت الشركة عن جهاز تابلت جديد للأطفال وهو MatePad T10 Kids Edition بمواصفات متميزة للغاية مع سعر مناسب جدا.

 

شاشة جهاز تابلت هواوي  Matepad T10

 

وبحسب موقع Research Blaze التقني فإن جهاز تابلت Matepad T10 للأطفال يأتي بشاشة قياس 9.7 بوصة من نوع IPS LCD ودقة x 800 1,280 بيكسل، وتتميز الشاشة بأنها مضادة للصدمات حيث أنها مصنوعة من مادة السيليكون المخصصة للطعام ومتكيفة تمامًا مع أيدي الأطفال الصغيرة وأنشطتهم اليومية، كما يمكن للأطفال بسهولة حمل التابلت بأنفسهم باستخدام المقبض. 

 

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كاميرا جهاز تابلت هواوي  Matepad T10


ويقدم فإن جهاز تابلت Matepad T10 للأطفال من هواوي بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، مع تسجيل فيديو بدقة  1080 بكسل، مع مكبر صوت ، و فتحة اللوحي للقلم الذكي. 

 

معالج وأداء جهاز تابلت هواوي Matepad T10


ويعمل جهاز تابلت Matepad T10 للأطفال بمعالج من نوع Kirin 710A من شركة ميديا تيك، و2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 16 أو 32 جيجابايت مع فتحة توسعة microSD.  

 

كما يضم جهاز تابلت Matepad T10 للأطفال من هواوي  مظهر خارجي ذو الألوان الزاهية، مع اشتراك مجاني لمدة 12 شهرًا في خدمة Azoomee  وهي خدمة تقدم ألغاز وألعاب ومقاطع فيديو ملهمة مناسبة للأطفال، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، وتقنية اتصال  LTE  .

 

ويتمتع جهاز تابلت Matepad T10 للأطفال باحتوائه على تقنية واي فاي Wi-Fi 5 و بلوتوث  Bluetooth 5.1 ، و GPS ، وواجهة المستخدم للسوفت وير EMUI 10.1 .

 

سعر جهاز تابلت هواوي  Matepad T10

 

ويتوفر جهاز تابلت Matepad T10 للأطفال بسعر رخيص للغاية حوالي 200 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 3000 جنيه مصرى. 
 

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