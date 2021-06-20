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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يشهدان احتفالية تكريم اللاعبين القدامى بمركز شباب الجزيرة

وزير الرياضة ونظيره
وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين ،اليوم الأحد، احتفالية تكريم لاعبي كرة القدم القدامى تحت عنوان "يوم الوفاء" والتي تنفذها الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى.

 

حضر الحفل اللواء عبد المنعم الحاج رئيس الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، ومجموعة من أعضاء الجمعية منهم الإعلامي القدير الكابتن أحمد شوبير  ، والكابتن ربيع ياسين والكابتن جمال عبد الحميد، والإعلامي طارق رضوان، وصلاح دندش أمين صندوق الجمعية، وفيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، ونخبة من نجوم كرة القدم القدامى، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



أقيمت الاحتفالية بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو عز الدين طه، وقدم الشباب  أعضاء الاوركسترا مجموعة منوعة من الأغاني الوطنية.

 

في كلمته، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبين القدامى في تقديم الخير والدعم للرياضيين المصريين، مشيراً الى أن الوزارة تساند وتدعم الجمعية في الاهتمام بأحوال قدامي الرياضيين، موجهاً التحية والتقدير لكل النجوم الكبار المشاركين في الاحتفالية.

 

من جانبه، تقدم اللواء عبد المنعم الحاج بالشكر والتقدير لجميع اللاعبين القدامى الذين قدموا الكثير لكرة القدم المصرية، مشيداً بدور وزير الشباب والرياضة في تقديم الدعم الدائم والمساندة لجمعية رعاية اللاعبين القدامى.

 

شهدت الاحتفالية تكريم كل من "الدكتور طه إسماعيل، اللواء يوسف الدهشوري حرب، الدكتور عمرو أبو المجد، الكابتن عصام عبد المنعم، الكابتن مشير عثمان، الكابتن فكري صالح، الكابتن حلمي طولان، الكابتن ماهر همام، الكابتن سعيد الشيشيني، الكابتن الراحل محمد زمزم، الكابتن طارق العشري، الكابتن أحمد الكأس، الكابتن ثروت فرج، الكابتن سعيد الجدي، الكابتن وحيد كامل، الكابتن حمدي ابو راضي، الكابتن على المصري، والكابتن سعيد فتحي".

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