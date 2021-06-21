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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم: الري بالتنقيط وماكينات عملاقة لزراعة البذور لتعميم نظم الري الحديثة

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة وم. عزت شيبة صاحب المزرعة

قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس حمدى عبد القوى رئيس الأدارة المركزية للميكنة الزراعية بمحافظتى الفيوم وبنى سويف ، بتفقد مزرعة شيبه النموذجية للزراعة الحديثة بمنطقة كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ، ومتابعة تشغيل  أول  ماكينة بلانتر عملاقة لزراعة وبدر بذور دوار الشمس الزيتى على مساحة 50  فدانا بالمزرعة، ضمن مشروع تعميم نظم الزراعة الحديثة بالأضافة الى تفقد عمليات الرى الحديث بالتنقيط داخل مزرعة م. عزت شيبة . 

 

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه يتم حاليا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية التوسع فى زراعة المحاصيل التى تدخل فى صناعة الزيوت مثل دوار الشمس الزيتى وفول الصويا ، و يتم حاليا زراعة محصول دوار( عباد )  الشمس الزيتى على مساحة 50 فدان بمزرعة شيبة بكوم أوشيم بالفيوم ، وهى من المزارع النموذجية التى تطبق الانظمة الحديثة فى الزراعة مثل الرى بالتنقيط واستخدام الرى بالتنقيط وأستواء الأرض  ووجود العمالة الزراعية وقربها من الطريق العام .

 

أضاف وكيل وزارة الزراعة بأن المستهدف زراعته  على مستوى الجمهورية من محصول  دوار الشمس 100 ألف فدان ، وبالنسبة لفول الصويا المستهدف زراعته  250 ألف فدان على مستوى الجمهورية ، وبالنسبة للعروة من عبد الشمس الزيتى 90 يوما فقط ، والمحصول يعطى عروتين  ، ويدر دخل 20 ألف جنيه للفلاح عن الفدان الواحد .

أكبر محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمركز أطسا

وأكد وكيل الوزارة ك بأن الدولة لاتبخل باى جهد لتوفير  الألات للمزارعين ، خاصة انه يوجد أكبر محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم  ، تمد المزارعين بجميع الالات الحديثة والمتطورة فى الزراعة ، ويوجد أيضا ميكنة صغيرة للأستخدام فى المساحات الصغيرة ،  وكل التحية للقيادة السياسية التى وفرت للمزارعيم كافة الالات  والميكنة الزراعية الحديثة .

 

ويقول : المهندس حمدى عبد القوى رئيس الأدارة المركزية للميكنة الزراعية بمحافظتى الفيوم وبنى سويف :  بأن محطة الميكنة الزراعية الحديثة بمركز اطسا بها العديد من الماكينات الزراعية الحديثة مثل ماكينة البلانتا التى تقوم بزارعة البذور فى الاراضى الزراعية  بدلا من العمالة الزراعية التى تقوم بألقاؤها يدويا ، والالة توفر العمالة والجهد والوقت وتزيد من إنتاجية الفدان دون اى تدخل يدوى فى الزراعة ،  والفدان الواحد يستغرق  ثلث ساعة فى زراعته بالبلانتا التى تقوم أيضا بعمليات التسميد للاراضى الزراعية دون تدخل الفلاح.

 

 ويضيف عزت شيبة صاحب مزرعة شيبة بالفيوم : بأنه فخورين  بمايحدث فى مصرنا الحبيية بتوجيهات القيادة السياسية  ، فالرئيس عبد الفتاح السيسى حقق للدولة المصرية وشعبها العظيم الكثير من النجاحات والإنجازات منذ توليه مقاليد الحكم قبل 7 سنوات، وذلك على مختلف الأصعدة السياسية الخارجية والداخلية.  ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق لمصر وشعبها انجازات تفوق الخيال، مشيرًا الى أن التاريخ سيتوقف كثيراً أمام انجازات الرئيس السيسى قبل أن يتولى مهام منصبه الرئاسي  ، ومن ضمن هذه الانجازات ماتم فى  وزارة الزراعة متمثلة فى وزيرها النشط السيد القصير ، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، الذى يقوم بزيارات مستمرة ومتابعات لعمليات الزراعة الحديثة من الرى بالتنقيط وأستخدام الالات الحديثة والمتطورة فى الزراعة ، ومتابعته المستمرة للزراعات الزيتية مثل  دوار الشمس الزيتى وفول الصويا ، لتحقيق الكتفاء الذاتى فى معظم المحاصيل الزراعية.

مصر على خط الاكتفاء من الزيت.. إقبال كبير على الزراعة التعاقدية لدوار الشمس بالفيوم

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