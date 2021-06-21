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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن الامتحانات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور مصطفي مرتضي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وأضاف عميد الكلية، أنه في حالتى الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، سيتم قبول الاعتذارات ولن يتأثر تقدير الطالب عند أدائه الامتحان مستقبلا.

وأشار إلى أنه يتم نشر يوميا أرقام الجلوس وأماكن اللجان بالامتحانات ويمكن للطلاب معرفة ارقام الجلوس وأماكن لجان الامتحانات بالترم الثاني ليوم الاثنين الموافق ٢١يونيو ٢٠٢١ اضغط هنا.

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الجدير بالذكر، أن قامت الملحقية الثقافية لمملكة البحرين بارسال درع لشكر القائمين علي شؤون الوافدين بادارة الدراسات العليا في لفتة كريمة من  السيدة خلود راشد مطر  الملحق الثقافى لمملكة البحرين بالقاهرة تكريما لجهود قطاع الدراسات العليا والبحوث في إطار التعاون العلمى والتبادل الثقافي بين البلدين وتتويجا للجهود التى تبذلها إدارة كلية الآداب بجامعة عين شمس متمثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث في إدارة شئون الوافدين، وبدورها قامت ا.د شيرين مظلوم بتسليم الدرع لموظفي إدارة الوافدين على رأسهم السيدة حنان  حلمي ، ا. سارة احمد ا. احمد ندا.


وأعربت ا.د شيرين مظلوم عن سعادتها لهذا التكريم لأنه يتوج مجهود منظومة متكاملة في قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس  بقيادة ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة ، وبإشراف ا.د محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية .

جامعة عين شمس كلية الاداب التعقيم فيروس كورونا الامتحانات مملكة البحرين

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