أثناء الحكم عليها.. ننشر نص كلمة رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية فتاة التيك توك

قال المستشار محمد الجندى رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية المتهمة مودة الأدهم فتاة التيك توك في قضية الاتجار بالبشر، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، السعى الحسيس الأعمى للربح فى الشركات القائمة عليها،حيث يحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، حتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى. ابنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار.

وكانت حضرت فتاة التيك توك المتهمة مودة الأدهم فتاة التيك توك في تمام الساعة الحادية ونصف من ظهر اليوم حيث تم إيداع المتهمة داخل الحجز الخلفي للمحكمة لحين بدء جلسة محاكمتها في فضية الاتجار بالبشر.

كما حضر أصدقاء مودة الأدهم إلى محكمة الجنايات في تمام الساعة الثالثة عصراً للوقوف بجانب صديقتهم ومؤازرتها في قضية الاتجار بالبشر.

وكانت في الجلسة الماضية دافعت مودة الأدهم عن نفسها أمام المحكمة، قائلة "أنا بقالى سنة محبوسة اترفدت من جامعتى وخسرت كل حاجة فى حياتى، كل ده عشان بعمل فيديوهات.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت فتاة التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

ووجهت التحقيقات إلى فتاة التيك توك تهمة ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في اتهامهم بالاتجار فى البشر.