بإطلالة مبهجة.. روان بن حسين تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الموديل والمطربة الكويتية روان بن حسين، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت روان بن حسين في الصورة، بإطلالة مبهجة مرتدية سترة أنيقه باللون الاسود، وبنطال قصير بنفس اللون واعتمدت على ماكياج مميز وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها.



وعلقت روان علي الصور قائلة "أحط نفسك بأشخاص يعكسون من تريد أن تكون وكيف تريد أن تشعر ، فالطاقة معدية👯‍♀️👯‍♂️🔥🔥"



الكويتية روان بن حسين، طرحت مؤخرا أول فيديو كليب غنائي لها، بعنوان "كان ياما كان" عبر قناتها على يوتيوب.



أغنية روان بن حسين "كان ياما كان"، كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.



روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.

يذكر أن روان بن حسين أعلنت طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها.



وتواجه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، محاكمة في بريطانيا بتهمة مهاجمة زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها متهمها بمطاردته وضربه في يونيو الماضي.

وذكرت العديد من التقارير أن طليق روان بن حسين اتهمها أيضا بإلحاق الضرر بقميصه باهظ الثمن.

وردت محامية روان بن حسين: " روان تعيش في دبي، وهي حاليًا هناك مع طفلها الصغير. ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة".

