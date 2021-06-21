أخبار التعليم .. شوقي: مفيش امتحانات ثانوية عامة تجريبية لطلاب الدمج.. وزير التعليم يلتقي أولياء أمور مدارس النيل

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالتالي:



التعليم : مفيش امتحانات ثانوية عامة تجريبية لطلاب الدمج

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء امتحان تجريبي لطلاب الدمج الدارسين بـ الثانوية العامة.

وزير التعليم يلتقي أولياء أمور مدارس النيل .. ويؤكد : "الرئيس مهتم"

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أولياء أمور طلاب مدارس النيل؛ لمناقشة ملف مدارس النيل وخطة الوزارة لتطويرها.



تنسيق الشهادات المعادلة 2021 .. كل ما تريد معرفته عن قواعد القبول

وافق المجلس الأعلى للجامعات ، على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين بـ تنسيق الشهادات المعادلة 2021 (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، وذلك لراغبي الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية بالعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢

التعليم تناقش آليات تأهيل المدارس الرسمية الدولية للحصول على شهادة الاعتماد

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع ممثلى المجلس الثقافى البريطانى لبحث ملفات التعاون المشتركة، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي المجلس الثقافى البريطانى.

الانتهاء من تجديد وتطوير مبنى حسين حماد وأسماء بنت أبي بكر بمدينة الزهراء للطالبات بجامعة المنصورة



تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاحد يرافقه الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مبنيي حسين حماد ومبنى أسماء بنت ابى بكر بمدينة الزهراء للطالبات



بنسبة نجاح 80.78%.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم نتيجة الفصل الدراسى الثانى لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 80.78% .



جامعة كفر الشيخ تطلق حملة مجانية لمحاربة سرطان الثدي.. صور

نظم مستشفى كفر الشيخ الجامعي وكلية الطب حملة مجانية للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدي باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي" الماموجرام" وتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتي.