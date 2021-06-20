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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة قد تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها

سرطان الثدى
سرطان الثدى

أسباب عديدة وراء زيادة الإصابة بسرطان الثدى ، وفقًا لدراسة أجريت على أكثر من 318000 امرأة  فإن الأطعمة التي تزيد الالتهاب في جميع أنحاء الجسم بنسبة 12٪ تتسبب في خطر الإصابة بسرطان الثدي .

وفقا للنتائج التي تم تقديمها في مؤتمر Nutrition 2021 Live  قام الباحثون بتقييم تأثير الخيارات الغذائية على مدى 14 عامًا ووجدوا أن الأطعمة الالتهابية كانت مرتبطة بهذا النوع من السرطان ، وكان الارتباط أكثر وضوحًا بين النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث .

خطر الإصابة 

 تشمل هذه الأطعمة التى حددتها الدراسة التى نشرها موقع هيلث هى 

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السكريات ، بما في ذلك شراب الذرة عالي الفركتوز
الكربوهيدرات المكررة
الأطعمة المقلية
اللحوم المصنعة مثل النقانق 
الدهون المشبعة

أمراض أخرى 


وفقا للدراسة يتسبب تناول اللحوم المصنعة بانتظام  فى حدوث  ارتفاع كبير في الاستجابة الالتهابية وزيادة فرص الإصابة بسرطان الثدى وأشارت الدراسة إلى أن تلك الأطعمة تزيد أيضا  من احتمالية الإصابة بالعديد من المشكلات الأخرى ، بما في ذلك اضطرابات المناعة الذاتية ، ومشاكل القلب والأوعية الدموية ، والسمنة ، والسكري ، وأنواع أخرى من السرطان.

أكدت الدراسة أن هذه الأطعمة ليست هي المحفزات الوحيدة لتلك الاستجابة الالتهابية فيمكن أن يكون الإجهاد سببًا رئيسيًا للالتهابات ، إلى جانب قلة النوم والتدخين والحساسية الغذائية والأمراض المزمنة".

"الخبر السار التى أكدته الدراسة هو أن هناك العديد من الطرق لتقليل الالتهابات وتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدى أبرزها التخلص من التوتر  والاعتماد على النظام الغذائى الصحى الغنى بالألياف.

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