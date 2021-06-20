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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة نجاح 79.5 % .. بالأسماء.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الإعدادية

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم الأحد ، نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة ٧٩.٥ %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٥.٥ %، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، وأيضاً إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، وذلك بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

هنأ محافظ البحر الأحمر  الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

بخصوص الشكوي من صعوبة مادة اللغة العربية اكد محافظ البحر الأحمر أنه قد ورد تقرير من مدير عام تنمية اللغة العربية ورئيس قطاع التعليم العام أوضح خلال ان الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وقد جاء في مستوي الطالب المتوسط وقد راعي الفروق الفردية؛ علما بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت ٩٤.٧ % ، علاوة علي ان ١٨٣ طالبة وطالبة قد حصلوا علي ١٠٠ % في اللغة العربية. 

https://drive.google.com/.../1EA8MMpQ_93XD2cP.../view...

المهني

https://drive.google.com/.../1aPPrbKpgVGXZeKGRwx5.../view...

تربيةخاصة

https://drive.google.com/.../1oJbSELJtrGM21E2WhvT.../view...

50 مليون جنيه لرفع كفاءة طريقى الكهف والسلام بالغردقة

من ناحية أخرى أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن توفير اعتمادات مالية إضافية وقدرها 50 مليون جنيه كمرحلة أولى لرفع كفاءة الشوارع الداخلية بالغردقة.

 

ووجه محافظ البحر الأحمر في بيان له للمسئولين بالاهتمام بالشوارع الخارجية وأعطى الأولوية لشارعى الكهف والسلام، كما وجه بالانتهاء من أعمال الكورنيش برأس غارب.

 

وتابع في بيان له أنه سيتم تطوير وتجميل أكثر الطرق الحيوية بالغردقة وهم طريق السلام بطول 1.5 كيلو متر وطريق الكهف، والشارع العرضى بينهما بتكلفة 50 مليون جنيه، لتشمل رصف وتركيب بلدورات وتجميل جانبى الطريق، وقد وجه محافظ البحر الأحمر جهاز التعمير بسرعة الانتهاء من العمل حتى يتسنى ظهور الغردقة بالوجه السياحى اللائق.

الغردقة محافظ البحر الأحمر نتيجة الاعدادية البحر الأحمر نتيجة الاعدادية بالبحر الاحمر

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