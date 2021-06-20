خدمات الكترونية يقدمها البنك الاهلي من خلال 24 فرعا ..تفاصيل

يعد البنك الاهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، حيث أنشئ البنك الاهلي في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني، وتطورت وظائف البنك الاهلي وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد.



خدمة الأهلي للتسوق عبر الإنترنت



ويقدم البنك الأهلى المصري منذ عام 2002 خدمة التسوق عبر الإنترنت والتي تتيح لعملائه شراء أي منتج / خدمة أو سداد أية مستحقات عبر الإنترنت للمؤسسات الراغبة فى إضافة هذه الخدمة على مواقعها الإلكترونية او تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.



خدمة الأهلي نت - للافراد

تعد خدمة الأهلي نت تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة والتي تتيح لك العديد من الخدمات المصرفية المتطورة والتي يمكنك اجرائها من أي مكان و في أي وقت





خدمة البنك الأهلى موبايل

خدمة "الأهلي موبايل" NBE Mobile للأفراد تقدم لك تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة و تتيح لك العديد من الخدمات المصرفية المتطورة التي يمكنك اجرائها من أي مكان وفي أي وقت.



خدمة الأهلي فون كاش



يمكن استخدم محفظتك الاليكترونية "الفون كاش" في المدفوعات اليومية على مدار اليوم من أي مكان وبأسهل وأكثر الطرق امان، الخدمة متاحه لعملاء البنك او غير عملاء البنك من سن 16 سنه.



خدمة فروع البنك الأهلى للخدمة الالكترونية



يقوم جيل جديد من الفروع على تقديم الخدمات المصرفية من خلال قنوات الكترونية بديلة ترسيخا لمبدأ الخدمات الذاتية ويقدم هذه الخدمة نحو 24 فرعا بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 11 صباحا حتى 7 مساءا طوال أيام الأسبوع.



وتمكن البنك الأهلي المصري خلال العام المالي 2019/2020 من تحقيق نتائج أداء غير مسبوقة ، حيث تخطى إجمالي المركز المالي 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 23% عن نهاية يونيو 2019 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك 31.5% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري ، واستمر المركز المالي للبنك في الارتفاع ليصل إلى نحو 2.5 تريليون جنيه في نهاية مارس 2021.



وبلغت أرصدة الودائع في البنك الأهلى نحو 1.6 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 36% عن العام السابق تمثل نحو 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية ، ولتقترب ودائع البنك من نحو 2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2021 مما يعكس ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري، وذلك حسب الموقع الالكترونى للبنك.

