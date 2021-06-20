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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البترول تكشف أهمية مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

صدى البلد

قال حمدي عبدالعزيز  المتحدث باسم وزارة البترول، إن إحلال السيارات للعمل بـ الغاز الطبيعى مشروع قومى، مؤكدا أن عددا من جهات الدولة يعمل على تنفيذ المشروع.

 

وأضاف المتحدث باسم البترول خلال مداخلة  هاتفية مع قناة “اكسترا نيوز”، أن هناك  مميزات تعود على المواطن والدولة جراء تنفيذ مشروع إحلال السيارات للعمل بـ الغاز الطبيعى منها أن سعر الغاز منخفض بنسبة 50% من البنزين، وبالتالى انخفاض الكميات التي تستوردها الدولة من البنزين، ومن ثم التوفير في ميزانية الدولة.

 

وأوضح المتحدث باسم البترول، أنه لتنفيذ مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يحتاج إلى توفير مراكز تحويل السيارات، وتوفير محطات الوقود وهو ما تنفذه الدولة الان ممثلة فى وزارة البترول.

 

وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس - شيل اوت) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، كما تفقد الملا  المحطة الجديدة (غازتك -شيل اوت) ، والجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تأتي المحطتان الجديدتان  لخدمة مرتادي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي علي جانبيه من مستخدمي الغاز الطبيعى بالسيارات، علاوة على كونهما نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال استثمار محطات شيل اوت للوقود السائل في إقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعى الأمر الذي يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود.


وأكد الملا خلال الافتتاح أن مشروعات اقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي في توسع مستمر  بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، مشيرا إلى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والبدء فى إقامتها خارج نطاق المدن يأتي تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والإقبال عليها وإسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها  عند ارتياد الطرق السريعة.


وأوضح وزير البترول أن الفترة الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً فى إطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هناك نحو 340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً علاوة على نحو 450 محطة جار إنشاؤها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة،  بالإضافة إلى  التعاقد على 10  محطات متنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضى لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة وكذلك فى المناطق التى لا تتوفر بها الخدمة حالياً.
 

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