غرق طفلين شقيقين في حمام سباحة بكومبوند في أكتوبر

شهد كومبوند شهير باكتوبر حادث مؤسف حيث لقى طفلان شقيقان مصرعهما غرق في حمام سباحة بالكومبوند اثناء ذهاب والدتهما لاحدى السيدات القاطنات بالكومبوند لتلقي مساعدة مالية منها.

واستغل الطفلان انشغال والدتهما بالحديث مع السيدة ونزلا المياه ولفظا أنفاسهما الأخيرة غرقا، وحُرر محضر بالواقعة وأمر اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وإخطار النيابة لإتخاذ إجراءاتها في الواقعة والتحقيق.

بداية الواقعة، كان ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة، بغرق طفلين في حمام سباحة بكمبوند دريم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم إخطار مباحث قسم الشرطة، وانتقلت قوة إلى هناك تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، حيث تبين من الفحص الذي أجراه العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المتوفيين طفلان «7 و9» سنوات، وأن حمام السباحة ملحق بإحدى العمارات السكنية داخل الكمبوند السكني.

وأوضحت التحريات برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر والمقدم إسلام المهداوى، رئيس مباحث قسم شرطة أول اكتوبر، أن الطفلين كانا بصحبة والدتهما، واستغلا انشغال والدتهما ونزلا إلى الحمام حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة وغرقا سويا.

وأكدت التحريات أن والدة الطفلين من منطقة العمرانية واعتادت التوجه للكومبوند لتلقي مساعدة مالية من احدى القاطنات به وان طفليها البالغين من العمر 7 و 9 سنوات، استغلا انشغال والدتهما وتوجها ناحية الحمام، ونزلا المياه خلسة وفي غفلة منها، ولم يقويا على السباحة، حتى غرقا، واكتشفت وفاتهما.

اثناء بحث الام عن طفليها فوجئت بهما جثتين هامدتين داخل حمام السباحة، واستغاثت بالمتواجدين، إلا أنهم اكتشفوا وفاة الطفلين، وتم إبلاغ النجدة التي اتخذت إجراءاتها، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، والتي تباشر التحقيق فى الحادث.



