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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تمديد تعاقده .. أول تعليق من الونش

صدى البلد

أعرب  محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بعد تجديد تعاقده مع النادي الأبيض، حتى عام 2025، واستمراره مع الفريق لفترة جديدة.

وقال الونش: "أشكر جمهور الزمالك على دعمه وحبه ومساندته لي وأتطلع لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة مع القلعة البيضاء".

ووجه الونش الشكر للكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وكابتن حسين السيد عضو المجلس وكابتن فاروق جعفر المسشار الفني للجنة المكلفة بإدارة النادي وأعضاء اللجنة جميعهم، على كل مجهوداتهم من أجل تجديد تعاقده في الفترة الحالية.

وكان الزمالك أعلن عن تجديد عقد الونش بشكل رسمي حتى عام ٢٠٢٥ بعد جلسة جمعت اللاعب مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي، في حضور أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب وفاروق جعفر. 

الونش نادي الزمالك الزمالك محمود حمدي الونش

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