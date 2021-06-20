محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد محافظتي كفر الشيخ والمنوفية عبر الفيديو كونفرانس

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ ، صباح اليوم، إجتماعَ عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

كان الاجتماع بحضور كل من عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ ، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية وأساتذة جامعتي كفر الشيخ والمنوفية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات الثلاث، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بشأن خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة لتوطين عدد من الأسر من محافظات الجمهورية.

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وأكد المحافظ علي تقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف إستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وفتح آفاق إستثمارية جديدة بالمناطق الغير مأهولة بالسكان، وحل مشكلة التكدس السكاني بمحافظات الدلتا.

واشار الي أن المشروع يهدف إلى إقامة مجتمع عمراني زراعي صناعي جديد بمنطقة أبو طرطور من خلال منح كل أسرة منزل وقطعة أرض زراعية على مساحة ٥ فدان، مؤكداَ على تخصيص نسبة ٢٠٪ من الوحدات السكنية والإمتيازات المخصصة للمشروع لصالح أبناء المحافظة.

تحرير 50 محضر مخالفات بمركز الخارجة

من ناحية اخري أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تحرير 50 محاضر مخالفات استخدام وتوصيل مياه الشرب بأحياء المدينة.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، تحرير محاضر لـ 50 مواطنا بمركز الخارجة، بسبب استغلال توصيل مياه شرب بدون ترخيص أو إجراءات قانونية واستخدام مياه الشرب في زراعة أشجار نخيل، وأشجار أخرى متنوعة، ويتضمن محضر استغلال مياه الشرب في تغريم المخالفين بغرامات مالية متنوعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز.

وقال "الطماوي"، إن رئاسة المركز توجه إنذارات بسداد الغرامات التي جرى إقرارها على مخالفة إهدار مياه الشرب، وفي حال عدم استجابة المخالف يجري تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مشيرًا إلى استجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والالتزام بالحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.

وأضاف مجدي، أن تكلفة توصيل مياه الشرب للمنازل باهظة وتكلفة تنقيتها من شوائب الحديد والمنجنيز وغسيل فلاتر محطات مياه باهظة للغاية، وهناك من يفتح مياه الشرب طوال النهار لري قطع أراضي مخصصة للبناء أصلًا .

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن بداية شهر أبريل 2018، عن إطلاق حملة موسعة لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، واستخدامها في ري الزراعات.