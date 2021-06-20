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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يساند بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي

صدى البلد

استقبل المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على دعم بيراميدز في مباراته أمام الرجاء المغربي.

ورحب رئيس بيراميدز، بالوزير الذي أكد وقوفه بجانب الفريق ممثل مصر في البطولة القارية موضحا أنه يتمنى التوفيق للفريق في المباراة وأن يكمل المسيرة نحو الفوز باللقب الغالي ليكون إضافة جديدة لكرة القدم المصرية.

كما استقبل المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز سعيد وهبة  نائب رئيس نادي الرجاء المغربي في استاد الدفاع الجوي.

ويحل الرجاء ضيفا على بيراميدز مساء اليوم في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٧ يونيو الجاري بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

ورحب رئيس بيراميدز بنائب رئيس نادي الرجاء والوفد المرافق له في القاهرة لحضور المباراة معبرا عن بالغ تقديره للعلاقات الطيبة والأخوية بين الناديين، مؤكدا ترحيب بيراميدز بالأشقاء في وطنهم الثاني مصر.

من جانبه عبر سعيد وهبة عن شكره العميق لنادي بيراميدز على الاستقبال الرائع منذ الوصول للقاهرة ومعبرا عن شكره وتقديره لما يقدمه النادي المصري لبعثة فريقه مع وعد بتقديم معاملة مثالية لبيراميدز وبعثته خلال وجودها في المغرب لخوض مباراة الإياب.

 

وجاءت تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد فاروق - محمود وادي - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - أحمد أيمن منصور

 

وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي، تمهيدا لخوض مباراة الرجاء المغربي في إطار مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف نادي بيراميدز شقيقه الرجاء بطل المغرب في التاسعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية على أن تجرى مباراة الإياب يوم ٢٧ يونيو الجاري بملعب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية.

ممدوح عيد بيراميدز أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأس الكونفدرالية الإفريقية

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