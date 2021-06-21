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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتوصل للتسوية بين إمام عاشور ونادي غزل المحلة

امام عاشور
امام عاشور

توصلت الشئون القانونية بنادي الزمالك إلى تسوية للتصالح بين إمام عاشور لاعب وسط الفريق مع نادي غزل المحلة.

وكان نادي غزل المحلة قد حصل على حكم غيابي ضد إمام عاشور للحصول على ٥٠٠ ألف جنيه من اللاعب ضمن صفقة انتقاله من المحلة إلى الزمالك.

ووفقا للتصالح سدد نادي الزمالك المبلغ لغزل المحلة على أن يخصم المبلغ من مستحقات اللاعب وهو ما أقر به اللاعب رسميا وفقا لتعليمات  الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

فيما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون وذلك قبل بدء المران مساء اليوم الأحد، من أجل منحهم بعض التعليمات وكذلك الحديث عن المباراة المقبلة.

وطالب كارتيرون خلال الجلسة التي استمرت عدة دقائق اللاعبين بالفوز بمباراة مصر المقاصة المقبلة في كأس مصر للتقدم نحو الهدف المنشود وهو حصد اللقب واستعادته من جديد.

وشرح المدرب الفرنسي للاعبي الزمالك، خطة مران اليوم وغدا وبعض الجمل التكتيكية لتنفيذها في المران والتدرب عليها قبل مواجهة المقاصة.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ 8 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد.

يستعد فريق الزمالك لاستكمال مشواره ببطولة كأس مصر، بمواجهة مصر المقاصة، غدًا الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد في دور الثمانية.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الزمالك ومصر المقاصة، في تمام السابعة مساء الغد، على ملعب السويس الجديد.

وكان الزمالك قد تأهل  لدور الثمانية بعد الفوز على الإسماعيلي، بهدف دون رد، عن طريق نجمه المغربي أشرف بن شرقي.
 ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في الكأس والصعود إلى نصف نهائي البطولةـ بعدما عزز صدارته للدوري الممتاز بالفوز على حساب أسوان.
قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة


حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.
 

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