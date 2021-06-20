انطلاق دوري خماسيات كرة القدم لتلميذات المدارس غدا تحت شعار "كوني متميزة"

تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مشروع دوري خماسيات كرة القدم لتلميذات المدارس.

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، والاتحاد الرياضي المدرسي، ومن المقرر أن تنطلق فعالياته غدا الاثنين.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على تشجيع طالبات المدارس على ممارسة الرياضة اليومية، وتسليط الضوء على موهبتهن الرياضية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.