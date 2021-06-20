تأجيل الاستئناف على حكم براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وقذف وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 15 أغسطس المقبل.

وكان المحامي شعبان سعيد دفاع ريهام سعيد، قد تقدم بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندا على الخطأ فى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

وكان المستشار أشرف ناجى محامى سما المصرى، دفع بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة، كما دفع بكيدية الاتهام، واستمعت المحكمة لأقوال سما المصرى التى أنكرت التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة لها.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت فى وقت سابق ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.