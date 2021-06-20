أبرز 5 سيارات ألمانية موديل 2021 في مصر|صور

تقدم شركات تصنيع الـ "سيارات الألمانية" العديد من الاصدارات القوية لموديلات 2021، و التي تتنوع بين اطلالة السيدان و الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، حيث تضم هذه الاصدارات العديد من الوسائل التكنولوجية، إلى جانب أنظمة الأمن و السلامة، و التقنيات المقدمة من قبل الصانع الالماني.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأبرز 5 سيارات ألمانية داخل السوق المصري لـ موديلات 2021.

1 – فولكس فاجن تيجوان موديل 2021

تنتمي السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، و زودت بمحرك من 4 اسطوانات، بسعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود بنسبة تقدر بـ 6.7 لتر لكل 100 كم.

و يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بقيمة قدرها

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 بسعر 645 ألف جنيه.

2- اوبل جراند لاند موديل 2021

حصلت السيارة اوبل جراند لاند موديل 2021 على محرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 163 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية سداسية السرعات، حيث يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 9.4 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة اوبل جراند لاند موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 454.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGH LINE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 499.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 529.990 جنيه.

3 – فولكس فاجن باسات موديل 2021

تنتمي فولكس فاجن باسات موديل 2021 إلى فئة السيدان، حيث جاءت بنسبة طول بلغت 4.7 متر، و بعرض يقدر بـ 1.8 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.4 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين تتسع إلى 586 لتر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 150 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات بوساطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات.

و تقدم السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك TRENDLINE PLUS موديل 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك COMFORTLINE موديل 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 600 ألف جنيه.

4 – مرسيدس A180 موديل 2021

تقدم السيارة مرسيدس A180 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 136 حصان، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، مع سرعة قصوى تصل لـ 216 كم في الساعة، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال 8 ثوان، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة تتراوح بين 5.2 إلى 5.7 لتر/100 كم.

اسعار مرسيدس A180 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى A/T / PREMIUM موديل 2021 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 625 ألف جنيه.

الفئة الثانية PROGRESSIVE موديل 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 680 ألف جنيه.

5 – بي ام دابليو X 6 موديل 2021

زودت السيارة بي ام دابليو X 6 موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات، بسعة 4400 سي سي، ينتج قوة قدرها 530 حصان، مع 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تتسارع السيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي النقلات م 8 سرعات، معتمدة على خاصية XDRIVE للدفع الكلي، و تبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 250 كم في الساعة، حيث يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 خلال 4.3 ثانية.

و تقدم السيارة بي ام دابليو X 6 موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 2.500.000 جنيه.