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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التكنولوجيا التي تعتمد علي الخلايا الحرارية يمكن استخدامها خارج وداخل المؤسسات

مصري مرشح لجائزة ستيفن هوكينج : قدوتي دكتور زويل .. وهكذا بدأت منذ صغري..فيديو

أحمد دياب
أحمد دياب

قال الطالب أحمد دياب أول مخترع مصري وعربي ومرشح لجائزة ستيفن هوكينج ، منذ صغري وانا أقوم بتكسير  الألعاب  وإعادتها إلى أصلها مرة أخري ، مؤكدا إنه كان يقوم بأخذ الدروس النظري ويذهب إلى المنزل ويطبقها عمليا مؤكدا أن قدوته الأولى هو الدكتور زويل .

 

وأضاف دياب خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، بداية اكتشافي كان علي يد أستاذي في المرحلة الإعدادية ووقتها عملت علي تطوير الخلايا الشمسية التي تنتج الطاقة ، واحب المسابقات العلمية لأنها تضيف لى معلومات جديدة تساعدني في التطور .

 


وأوضح  دياب ، أن  الخلايا الحرارية  لا تعتمد علي الضوء ، ولكنها تعتمد علي الأشعة تحت الحمراء وهي أشعة غير مرئية ومتواجدة علي مدار الـ24 ساعة علي عكس المصادر الشمسية وهذا يساعد علي إنتاج طاقة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل .

 

وتابع " التكنولوجيا التي تعتمد علي الخلايا الحرارية يمكن استخدامها خارج وداخل المؤسسات لافتا إلى أن مصر لديها رؤية في 2030 مستقبلة لزراعة النباتات التي يمكننا ان نستخدمها في صناعة الخلايا الحرارية .

تكنولوجيا مرة أخرى النباتات التكنولوجيا الخلايا الشمسية 24 ساعة المسابقات أحمد دياب الدروس النظري الدكتور زويل ستيفن هوكينج الألعاب

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