مصري مرشح لجائزة ستيفن هوكينج : قدوتي دكتور زويل .. وهكذا بدأت منذ صغري..فيديو

التكنولوجيا التي تعتمد علي الخلايا الحرارية يمكن استخدامها خارج وداخل المؤسسات

قال الطالب أحمد دياب أول مخترع مصري وعربي ومرشح لجائزة ستيفن هوكينج ، منذ صغري وانا أقوم بتكسير الألعاب وإعادتها إلى أصلها مرة أخري ، مؤكدا إنه كان يقوم بأخذ الدروس النظري ويذهب إلى المنزل ويطبقها عمليا مؤكدا أن قدوته الأولى هو الدكتور زويل .

وأضاف دياب خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، بداية اكتشافي كان علي يد أستاذي في المرحلة الإعدادية ووقتها عملت علي تطوير الخلايا الشمسية التي تنتج الطاقة ، واحب المسابقات العلمية لأنها تضيف لى معلومات جديدة تساعدني في التطور .



وأوضح دياب ، أن الخلايا الحرارية لا تعتمد علي الضوء ، ولكنها تعتمد علي الأشعة تحت الحمراء وهي أشعة غير مرئية ومتواجدة علي مدار الـ24 ساعة علي عكس المصادر الشمسية وهذا يساعد علي إنتاج طاقة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل .

وتابع " التكنولوجيا التي تعتمد علي الخلايا الحرارية يمكن استخدامها خارج وداخل المؤسسات لافتا إلى أن مصر لديها رؤية في 2030 مستقبلة لزراعة النباتات التي يمكننا ان نستخدمها في صناعة الخلايا الحرارية .