أين تذهب هذا المساء.. أهم الفعاليات والحفلات الغنائية اليوم

ينشر موقع صد البلد، الفعاليات الثقافية والفنية والحفلات وعروض المسرح المقامة اليوم الاثنين ٢١ يونيو فى المراكز المختلفة كالآتى:

دار الاوبرا المصرية

اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية مسرح سيد درويش الساعة ٨ مساء

فرقة باليه اوبرا القاهرة مسرح دمنهور الساعة ٨ مساء

عرض اعمق مما يبدو على السطح فرقة الرقص المسرحي الحديث مسرح الجمهورية الساعة ٨ مساء

بغدادي بيج باند مسرح النافورة المكشوف الساعة ٨ مساء

مجموعات اللاوبرا المصرية لموسيقي الحجرة معهد الموسيقي العربية الساعة ٨ مساء

صندوق التنمية الثقافية

المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة) في مركز الحرف التقليدية بالفسطاط الساعة ١٢ ظهرا

معرض نتاج ملتقى الاقصر الدولي للتصوير - القاعه الكبري في مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز الساعة ١٢ ظهرا

معرض مساجد القاهرة الخديوية بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية - القاعه الصغري في مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طازالساعة ١٢ ظهرا

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية في مركز الحرف التقليدية بالفسطاط الساعة ١٠ صباحا

ورشة فنية للاطفال في مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز الساعة ١٢ ظهرا

فصل محو الأمية وتعليم الكبار تحت إشراف أ/ أحمد عادل المصري في مركز طلعت حرب الثقافي الساعة ٢ ظهرا

مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية (الدفعة الأولى من المرحلة الثانية والدفعة الثانية من المرحلة الأولى) في مركزالحرف التقليدية بالفسطاط الساعة ٣ عصرا

نادى سينما المرأة بالتعاون مع المركز القومى للسينما

في مركز الهناجر للفنون الساعة ٦ مساء

نشاط تثقيفي فني "حكاية مكان" للأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة، مصحوبة بلغة الاشارة في مركز طلعت حرب الثقافي الساعة ٦مساء

ندوة مناقشة ديوانى "احساس صادق" - "اخر المشاويير" للشاعر اللواء / محمد حاتم يوسف في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الساعة٦:٣٠ مساء

ساقية عبد المنعم الصاوي

حفل إنشاء مولاي الساعة ٧ مساء



