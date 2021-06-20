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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لابورتا رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بخصوص دوري السوبر الأوروبي

لابورتا
لابورتا

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين هما أصحاب فكرة إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي بملعب “ كامب نو”:" مانشستر يونايتد وليفربول هما المؤسسان الحقيقيان لدوري السوبر الأوروبي."

وأضاف:"الأندية الانجليزية تعرضت للتهديدات من قبل الحكومة البريطانية وبقية الفرق تعرضت للتهديد أيضًا بعدم مشاركتهم في دوري الأبطال وأمور أخرى."

وتابع:" كان من الطبيعي أن الأندية التي تدعمها دول سترفض دوري السوبر، لأنها بطولة تسمح للفرق "العادية" أن تكون مرتاحة اقتصاديًا.. موقف الاتحاد الأوروبي لا نفهمه لأننا محميين من قبل القانون ويقولوا بأننا محقين واليويفا لا يريد الاستماع لنا."

وأردف :" تعرضنا للتهديد والضغوطات، قالوا لنا لن تلعبوا بدوري الأبطال ونحن رفضنا هذه التهديدات .. الوقت في النهاية أظهر أننا محقين، واليويفا كما تعلموا ألغوا هذه العقوبات ووافقوا على مشاركتنا في دوري الأبطال الموسم المقبل."

واختتم قائلًا:" لن نعتذر للاتحاد الأوروبي عن كوننا أسيادًا لمصيرنا.. كرة القدم تنتمي للأندية وليس لليويفا، نحاول إيجاد حل.. سنجعل كل الفرق ترغب في المشاركة في البطولة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إيقاف الإجراءات التأديبية التي كان مقررا أن يتخذها ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأكد “يويفا” أنه تم إيقاف الإجراءات التأديبية التي كانت قد أعلنت البدء فيها ضد الفرق المذكورة، بخصوص المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، حتى إشعار آخر.

وسبق أن أعلن “يويفا” فتح ملف لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي؛ بسبب عدم انسحابهم من دوري السوبر الأوروبي.

وكانت أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وتشيلسي الإنجليزية، وأتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر وميلان الإيطاليين أعلنوا انسحابهم من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، فيما ظل برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس دون الانسحاب من البطولة.

ونشر “يويفا”، بيانًا، عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "بعد التحقيق الذي أجرته لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ السوبر الأوروبي؛ تقرر فتح ملف لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لانتهاك الإطار القانوني لليويفا."

وكان يويفا أعلن أن الأندية المنسحبة ستتبرع بمجموع 15 مليون يورو، لصالح قاعدة وبنية كرة قدم الشباب في أوروبا، إضافة لخصم 5% من عائدات موسم، من المشاركات الأوروبية للنادي، وإعادة توزيعها على مختلف الأندية.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه سيتم توقيع عقوبة قدرها 100 مليون يورو؛ إذا حاول أي نادٍ المشاركة في بطولة غير مصرح بها خارج الاتحاد الأوروبي، وأن أي خرق للالتزامات التي تعهدوا بها؛ سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 50 مليون يورو.

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